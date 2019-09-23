Сергей Цивилев объехал крупные строительные площадки в Кемерове. Глава региона оценил ход проводимых работ.

Старт объезду значимых стройплощадок дал осмотр территории в Ленинском районе, где будет располагаться культурно-образовательный комплекс, сейчас здесь начались земляные работы. Площадь застройки составит порядка 26 тысяч квадратных метров. По поручению губернатора в ближайшее время должны быть определены четки границы площадки и установлено ограждение. Также предстоит решить вопрос о переносе гаражей, попадающих в зону строительства, и вывозе частей снесенного аварийного здания недостроенного комплекса медицинской академии.

Также в этот день забили первую тестовую сваю Ледового дворца «Кузбасс» стоимостью 7,6 миллиарда рублей. Сооружение площадью 65 тысяч кВ. метров будет построено к июлю 2021 года на берегу Томи. Дворец рассчитан на 6000 зрителей. Примечательно, что на месте строительства спортивного сооружения оказался кедр, которому 120 лет. Сергей Цивилев поручил сохранить дерево и когда позволит погода перенести его на 100-120 метров от стройплощадки.

Следующим объектов, который осмотрел губернатор, стало девятиэтажное здание Восьмого кассационного суда площадью более 28 тысяч кв. метров. В нем будут размещены 42 зала заседаний, зал президиума на 200 мест, конференц-зал на 100 мест и около 300 рабочих кабинетов. Внутри здания планируется установить панорамные лифты, атриум суда будет увенчан светопрозрачным куполом, который планируется выполнить из древесины хвойных пород. Завершить строительство планируется к августу 2020 года.