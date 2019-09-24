"Битва секретарш": авторский кофе Виктории Кирилловой

Редакция газеты – творческое пространство, поэтому здесь даже секретари подходят к своей работе неординарно. Виктории Кирилловой можно присвоить статус «новичок», ведь в газету «Кузбасс» на должность секретаря она устроилась совсем недавно. Однако за это время девушка принесла изменения в привычную рутину.

Так, уже многим удалось попробовать авторский кофе, который готовит Виктория. Главный секрет напитка – ложечка плавленого сыра, добавленного вместе с взбитым молоком в кофе сразу после приготовления.

– Взбить молоко при помощи капучинатора, выпускающего горячий пар. Получается легкая молочная пенка. Добавить туда зерновой молотый кофе и ложечку «Омички» – сладкого плавленого сыра, – делится своим секретом Виктория.

Варить прекрасный кофе – далеко не единственный талант девушки. Видели бы вы, как она справляется с поручениями начальства, с которым, кстати, у них отличные отношения. Ведь Виктория считает, что дружеская атмосфера в коллективе – лучший повод приходить на работу и выполнять все поручения наиболее качественно.

Частичку творчества девушка привносит и в дом. Там она занимается рукоделием. Говорит, что безумно люблю создавать какие-то элементы декора, воплощать творческие идеи. А счастливая семья только и радуется такой креативной хозяйке.