2019-09-24T07:55:41+03:00
Общество

"Битва секретарш": авторский кофе Виктории Кирилловой

Голосуем за самого лучшего помощника руководителя!
ЯНА ПОПОВА
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"Битва секретарш": авторский кофе Виктории Кирилловой. ФОТО: из личного архива героини публикации."Битва секретарш": авторский кофе Виктории Кирилловой. ФОТО: из личного архива героини публикации.
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Редакция газеты – творческое пространство, поэтому здесь даже секретари подходят к своей работе неординарно. Виктории Кирилловой можно присвоить статус «новичок», ведь в газету «Кузбасс» на должность секретаря она устроилась совсем недавно. Однако за это время девушка принесла изменения в привычную рутину.

Так, уже многим удалось попробовать авторский кофе, который готовит Виктория. Главный секрет напитка – ложечка плавленого сыра, добавленного вместе с взбитым молоком в кофе сразу после приготовления.

– Взбить молоко при помощи капучинатора, выпускающего горячий пар. Получается легкая молочная пенка. Добавить туда зерновой молотый кофе и ложечку «Омички» – сладкого плавленого сыра, – делится своим секретом Виктория.

Варить прекрасный кофе – далеко не единственный талант девушки. Видели бы вы, как она справляется с поручениями начальства, с которым, кстати, у них отличные отношения. Ведь Виктория считает, что дружеская атмосфера в коллективе – лучший повод приходить на работу и выполнять все поручения наиболее качественно.

Частичку творчества девушка привносит и в дом. Там она занимается рукоделием. Говорит, что безумно люблю создавать какие-то элементы декора, воплощать творческие идеи. А счастливая семья только и радуется такой креативной хозяйке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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