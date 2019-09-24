Хромого канюка и болотную сову в Кузбассе выпустили на свободу

В заповеднике «Кузнецкий Алатау» после реабилитации выпустили в природу канюка и болотную сову.

Сотрудники Центра реабилитации «Крылья» при заповеднике смогли выходить после травм двух пернатых. Канюк, или сарыч обыкновенный, попал в руки специалистов в начале сентября с ушибами и хромотой на правую ногу. Серьезных повреждений у птицы не нашли, поэтому назначили ей курс витаминного питания и прописали покой.

Состояние болотной совы оказалось хуже. Несчастную привезли из Новокузнецка еще весной. При осмотре у ночной хищницы обнаружили вывих правого крыла, истощение и шоковое состояние. Тем не менее благодаря заботе сотрудников центра сова смогла прийти в себя.

- Обе птицы были выпущены с разницей в несколько дней с той целью, чтобы они не могли, будучи на свободе, навредить друг другу. Все дело в том, что обе птицы - хищники, - отметил специалист пресс-службы заповедника Алексей Самуленков.- При этом канюк был выпущен раньше, так как сейчас самое время отправляться на зимовку в более теплые края, тогда как совы вполне нормально зимуют и в нашем регионе при условии хорошей кормовой базы в виде мышевидных грызунов. В ином случае отлет болотных сов начинается в октябре.