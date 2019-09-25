Быстро и аккуратно:разрез "Березовский" сделал ремонт дороги в Северном Маганаке

Осень для жителей Северного Маганака началась с приятного события. Благодаря разрезу «Березовский» компании ЗАО "Стройсервис" местным жителям отремонтировали дорогу.

Состояние дорог для жителей Северного Маганака - большая проблема. По весне, когда тает снег, и осенью, когда начинаются затяжные дожди, они превращаются в сплошное месиво. По размытым дорогам невозможно не то чтобы пройти, но даже проехать! Так, спецтехника буксует и не может заехать на улицы Бакинскую, Бобруйску, Квартальную и Краснодонскую. Жители поселка обратились к руководству разреза «Березовский» и попросили помочь в этом вопросе.

Раньше здесь не то, что проехать - пройти было невозможно! А теперь есть дорога. ФОТО: Андрей Иванов

- Раньше выехать с улицы было просто невозможно, потому что машины проваливались, – рассказывает жительница улицы Бакинская Светлана Дмитриева. – Это было такое болото, что провалился грейдер, когда выравнивали улицу. Пришлось его вытаскивать. Сейчас, когда дорогу отсыпали, жителям стало и легко, и безопасно ходить - это почувствовали все. очень важное и полезное дело было сделано. Большое спасибо разрезу «Березовский».

И вот, еще до начала непогоды, дорожные службы ЗАО «Стройсервис» начали отсыпку дорог. Особое внимание уделили заболоченным участкам, все сделали быстро и аккуратно. И жители поселка уже успели по достоинству оценить новую дорогу.