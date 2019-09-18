2019-09-25T15:51:03+03:00
Общество

Жители области решают свои проблемы через приложение «Кузбасс Онлайн»

Цифровая платформа позволяет быстро сообщать о сложностях в сфере ЖКХ, благоустройства, транспорта
Мария КОЛОСОВА
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Жители области решают свои проблемы через приложение «Кузбасс Онлайн».ФОТО: Пресс-служба АКОЖители области решают свои проблемы через приложение «Кузбасс Онлайн».ФОТО: Пресс-служба АКО
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Мобильное приложение «Кузбасс Онлайн» было запущено в области в конце августа. Благодаря данному сервису жители региона в удобном формате могут рассказать о проблемах в сфере ЖКХ, благоустройства, транспорта, экологии. Запланировано, что до конца текущего года приложением уже будут пользоваться жители трех городов - Междуреченска, Кемерова и Новокузнецка. Кроме того, осенью появится соответствующий веб-портал.

Еще до официального запуска приложение протестировали - с 15 июля в Междуреченске и с 16 августа в Кемерове. На него сразу же стали поступать обращения граждан. О том, как разрешаются проблемы жителей, можно узнать здесь же. Например, одна из кемеровчанок пожаловалась на ямы в асфальте возле подъезда дома по улице Красноармейская, 97. «Невозможно зайти/выйти из подъезда без посторонней помощи с маленьким ребенком в коляске, колеса застревают», - написала женщина. В ответ на обращение был выполнен ремонт, о чем жительнице областного центра сообщили в приложении. В ответ она отметила оперативность устранения проблемы: заявление было подано в пятницу, а уже к понедельнику проведен ремонт.

Так выглядел открытый колодец на улице Белозерная, 21 в Кемерове.ФОТО: Сервис "Кузбасс Онлайн"

Так выглядел открытый колодец на улице Белозерная, 21 в Кемерове.ФОТО: Сервис "Кузбасс Онлайн"

Нашли в сервисе «Кузбасс Онлайн» оперативный отклик и те, кто не проходит равнодушно мимо открытых колодцев, особенно если рядом гуляют дети. Такие случаи тоже были быстро отработаны.

А так колодец выглядит теперь. Сервис "Кузбасс Онлайн"

А так колодец выглядит теперь. Сервис "Кузбасс Онлайн"

Желтая вода из крана, неубранные ветки после опиловки деревьев, не работающие рядом со школой уличные фонари - и эти, и другие обращения не оставлены без ответа.

Отметим, что также в дальнейшем через мобильное приложение кузбассовцы смогут следить и за городскими событиями, знакомиться с градостроительными планами, планами по ремонту дорог, дворов, коммунальных сетей, участвовать в опросах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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