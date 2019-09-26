Бригада Игоря Малахова шахты имени А.Д. Рубана первой в СУЭК добыла четыре миллиона тонн угля

С начала 2019 года коллектив работал над завершением отработки лавы № 812 на участке «Магистральный». За два с половиной месяца горняки выдали на-гора более 810 тысяч тонн угля. Новая лава № 814 на пласту Полысаевский-2 с вынимаемой мощностью 4,7 метра и запасами угля 5,2 миллиона тонн угля была введена в эксплуатацию на шахте в середине апреля.

Скоростной переход коллектива из лавы в лаву стал возможен благодаря опережающему монтажу 175 модернизированных секций крепи JOY RS4700/650. Новый очистной комбайн Eickhoff SL 900, способный добывать до четырех тысяч тонн угля в час, также вошел в забойно-транспортный комплекс.

Высокая производительность забоя, а также профессионализм и опыт коллектива Игоря Малахова позволили за последнюю декаду апреля добыть более 270 тысяч тонн угля в новой лаве. Ежемесячно с мая по июль объем добычи превышал 600 тонн. С начала сентября бригадой на-гора было выдано более 650 тысяч тонн угля.

Отметим, что с учетом модернизации с поверхности до лавы была полностью смонтирована напочвенная зубчатая дорога фирмы BECKER протяженностью четыре километра, а также установлен более производительный лавный конвейер PF6/1142 – в оснащение новой лавы СУЭК вложила 1,4 миллиарда рублей.