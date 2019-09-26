2019-09-26T14:14:35+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Бригада Игоря Малахова шахты имени А.Д. Рубана первой в СУЭК добыла четыре миллиона тонн угля

Первой в Сибирской Угольной Энергетической компании четыре миллиона тонн угля с начала года добыла бригада Игоря Малахова шахты имени А.Д. Рубана АО «СУЭК-Кузбасс»
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Первой в Сибирской Угольной Энергетической компании четыре миллиона тонн угля с начала года добыла бригада Игоря Малахова шахты имени А.Д. Рубана.ФОТО: АО «СУЭК-Кузбасс»Первой в Сибирской Угольной Энергетической компании четыре миллиона тонн угля с начала года добыла бригада Игоря Малахова шахты имени А.Д. Рубана.ФОТО: АО «СУЭК-Кузбасс»
Изменить размер текста:

С начала 2019 года коллектив работал над завершением отработки лавы № 812 на участке «Магистральный». За два с половиной месяца горняки выдали на-гора более 810 тысяч тонн угля. Новая лава № 814 на пласту Полысаевский-2 с вынимаемой мощностью 4,7 метра и запасами угля 5,2 миллиона тонн угля была введена в эксплуатацию на шахте в середине апреля.

Скоростной переход коллектива из лавы в лаву стал возможен благодаря опережающему монтажу 175 модернизированных секций крепи JOY RS4700/650. Новый очистной комбайн Eickhoff SL 900, способный добывать до четырех тысяч тонн угля в час, также вошел в забойно-транспортный комплекс.

Высокая производительность забоя, а также профессионализм и опыт коллектива Игоря Малахова позволили за последнюю декаду апреля добыть более 270 тысяч тонн угля в новой лаве. Ежемесячно с мая по июль объем добычи превышал 600 тонн. С начала сентября бригадой на-гора было выдано более 650 тысяч тонн угля.

Отметим, что с учетом модернизации с поверхности до лавы была полностью смонтирована напочвенная зубчатая дорога фирмы BECKER протяженностью четыре километра, а также установлен более производительный лавный конвейер PF6/1142 – в оснащение новой лавы СУЭК вложила 1,4 миллиарда рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Молодые горняки компании «СУЭК-Кузбасс» стали участниками международной экспедиции «Волховский фронт. Апраксин»
Молодые сотрудники компании «СУЭК-Кузбасс» приняли участие в крупнейшей международной военно-исторической экспедиции «Волховский фронт. Апраксин», проходившей во второй половине августа на местах боев Великой Отечественной войны на территории Кировского р
Новости 24
Имениннику можно все: сотрудник автомойки в день рождения украл машину кемеровчанина
В Кузбассе начальник отдела налоговой инспекции решился на взятку ради ипотеки
Попечительский совет взял на попечение: в Кемерове ищут дом двум котятам
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов призвал горожан активней жаловаться на свалки
Замгубернатора Глеб Орлов встретился с обманутыми дольщиками ЖК «Старт»
Кемеровчанина ждет суд за выложенный в Сети интимный ролик с подругой
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил с 85-летием Олега Басилашвили
В Кузбассе девушка выпала из окна пятого этажа и осталась жива
Кузбасс попал в топ-3 регионов Сибири по старению жителей
Туристы привезли в Новокузнецк из-за границы опасные цветы
Водитель сбил семилетнего ребенка на дороге в Кузбассе
Кузбасский Совет народных депутатов переименуют в Законодательное собрание
Кузбассовец выплатит компенсацию за секс с несовершеннолетней
Три новых светофора заработали в Новокузнецке