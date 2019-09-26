«Битва секретарш»: секрет успеха и молодости Ирины Беловодовой

Чтобы найти свое призвание, необходимо постоянно пробовать что-то новое и не бояться рисковать. Ирина Беловодова на своем примере показала, как упорство и труд помогают горы перевернуть.

Ирина бросила два университета, потому что поняла: «это не мое», а потом окончила Братский индустриальный институт, экономический факультет. Одновременно с этим ей удалось найти работу, которая пришлась по душе.

- В профессию я пришла случайно. После того как бросила Томский государственный университет, устроилась на предприятие на должность архивариуса. Когда один из секретарей, работающих в приемной местного «парткома», ушла в отпуск, мне предложили подменить ее на рабочем месте. И тут я поняла, что это именно то, что мне нравится! - рассказывает Ирина.

26 лет Ирина проработала на целлюлозном заводе в Усть-Илимске, а в июле 2012 года переехала в Кемерово. Здесь ее пригласили на должность помощника руководителя в ОАО «Кузбассэнерго».

Круг обязанностей помощника руководителя очень широкий и многогранный. Прежде всего он должен грамотно сформировать рабочий день начальника, уметь организовывать совещания и заседания, четко и качественно отрабатывать поступающую в адрес руководителя документацию и многое другое. А чтобы стать настоящим профессионалом, необходимо много трудиться и постоянно самосовершенствоваться.

- В этой профессии необходимо любить людей и обладать выдержкой, тактом. Кроме того, помощник - это визитная карточка руководителя. От того, как вы говорите и как вы выглядите, зависит ваше будущее в этой профессии. Я изучила много литературы по постановке речи, а также держу себя в хорошей физической форме, - дополняет конкурсантка.

Ирина Беловодова каждый день проходит минимум пять километров, а по выходным любит с ветерком прокатиться на велосипеде и провести время со своими внучками. Да-да, Ирина счастливая мама двоих взрослых детей и любимая бабушка. Увы, видеться с внучками удается нечасто: они живут в другом городе. Но от этого каждая встреча - еще душевнее! Наверное, главный секрет неиссякаемой энергии Ирины - бесконечный оптимизм, движение, любовь к мужу, детям и работе.

Вы можете поддержать Ирину Беловодову и помочь ей получить звание лучшего помощника руководителя в «Битве секретарш», проголосовав за нее.