В последние выходные сентября кузбассовцам обещают мокрый снег и ветер

Синоптики дали предварительный прогноз на последние выходные сентября. Увы, тепла кузбассовцам ждать не придется: днем ожидаются дожди, а по ночам – мокрый снег.

В пятницу, 27 сентября, днем ожидается до +8…+13 градусов. Юго-западный и юго-восточный ветер может достигать скорости 13 метров в секунду. Днем на юге области пройдет дожди, а ночью он сменится мокрым снегом. К слову, ночью местами похолодает до -4, основной же температурой будет +1…+6.

В субботу днем столбики термометров будут держаться в пределах +9…+14, а вот ночью температурный диапазон останется прежним. Также сохранится порывистый южный с переходом на западный ветер: его порывы могут достигать 17 метров в секунду. А дневные дожди ночью сменятся мокрым снегом.

В воскресенье температура вновь понизится – до 7-12 градусов тепла днем и -4…-1 градуса ночью. Сохранится порывистый западный ветер, дожди и мокрый снег.

К понедельнику теплее не станет. Напротив: столбики термометров лишь местами достигнут отметки в +10 градусов, а ночью и вовсе опустятся до 0…-5 градусов. Ветер немного утихнет, а вот вероятность дождя и мокрого снега останется прежней.