Кемеровчанка похудела на 62 килограмма и стала фитнес-тренером

Эта история о кемеровчанке Алене Гаан, которая когда-то не любила смотреться в зеркало и плакала, глядя на стрелку весов. А потом постройнела на 62 килограмма!

Сегодня Алена Гаан с ужасом смотрит на старые фото: неужели можно было быть такой...расплывшейся? ФОТО: из личного архива Алены Гаан.

Как на дрожжах

Жила-была девушка Аленушка. Хорошо училась, окончила школу, получила образование в сфере финансового учета. И все-все циферки ей подчинялись, все отнимались и складывались как надо. Да и в личной жизни все складывалось хорошо. Вышла замуж за хорошего человека. Вскоре родилась дочка, а потом - сыночек. Алена порхала по дому, создавала уют, готовила вкусности да работать успевала.

Алена никогда не была миниатюрной девочкой, но лишний вес до поры до времени ей не мешал. ФОТО: из личного архива Алены Гаан.

И лишь одни циферки никак не сходились у Алены: на весах. После свадьбы девушка набрала пару лишних килограммчиков, потом добавился еще десяток, и еще… И вдруг Алена попала в больницу.

- Это был май 2014 года. Тогда врачи предупредили о высоком риске сахарного диабета, - рассказывает Алена. - У меня не лучшая наследственность, и из-за лишнего веса риск удвоился. Тогда я решила похудеть. Но как это сделать - дети маленькие, отпуск…

Прошло полгода, и Алена с ужасом поняла, что та женщина в зеркале, на которой не сходится платье 56-го размера - это она сама. И это не одежда маломерит, а она сама расплывается, как дрожжевое тесто. Какое «похудеть»! Тут бы просто посмотреть на себя в зеркало и не расплакаться...

Несколько лет и несколько десятков килограммов между фото. ФОТО: из личного архива Алены Гаан.

Тренажерный зал и дальняя комната

- На весы встать боялась. А когда решилась, расплакалась. Даже представить не могла, что цифра будет настолько огромной - 130 килограммов, - с ужасом вспоминает Алена Гаан.

Не дожидаясь понедельника, в этот же день Алена отправилась в тренажерный зал. Тренер внимательно посмотрела на нее, нахмурила брови, а потом улыбнулась и сказала: будем работать. И тут такое началось! Вместо вечера у телевизора - спортзал, вместо майонеза - легкий йогурт, булочки и печеньки уступили место сухофруктам и белковым батончикам.

Но это только на словах кажется все просто. Только представьте: маленькому сыну нужно готовить одни блюда, для мужа с дочкой - другие, для себя - отдельное меню. Чтобы удержаться от соблазна и не угоститься конфетами или колбасой, девушка пряталась в самой дальней комнате. Любящий супруг иногда приносил ей запрещенных деликатесов, чтобы не мучилась его душечка… Но Алена мужественно держала оборону и не поддавалась соблазнам.

Где-то на полпути к идеальной фигуре. ФОТО: из личного архива Алены Гаан.

Минус 62

И вот незаметно растаял и больше не вернулся первый килограмм, потом второй, третий… А затем счет пошел на десятки! За четыре года Алена избавилась от 62 лишних килограммов.

Занятия спортом давались нелегко - попробуй-ка волочить на себе еще одного человека - а именно так чувствовала себя 130-килограммовая Алена. Когда становилось особенно тяжело и хотелось умять булочку или шоколадку, она вспоминала про сахарный диабет и узкую жмущую одежду 56-го размера.

Вскоре из зеркала на Алену посмотрела совсем другая женщина: с красивой фигурой, с жаждой жизни и движения в глазах. Тонкая и очень звонкая, спокойно надевающая обтягивающие платья 42-го размера! Но лягушачья шкурка - точнее, лишняя, обвисшая после похудения, кожа - никуда не испарилась.

возвращаться к тому, что было "ДО" Алена не собирается! ФОТО: из личного архива Алены Гаан.

- Вопрос, куда делась лишняя кожа - второй по популярности, - смеется Алена. - Одновременно с борьбой с лишним весом я вела борьбу и с этим. Помогают массажи, кремы, лифтинг-уколы, обертывания, тренировки… В общем - все возможные средства.

Сбросившая с себя лишний вес Алена замечает: на самом деле не обязательно бежать к элитному косметологу или массажисту. Домашние скрабы на меду, кофе или овсяных хлопьях тоже делают кожу гладкой, подтягивают ее. А самомассаж и баночный массаж вообще можно делать во время просмотра фильмов!

Новые горизонты

Одновременно с решением Алены постройнеть было принято еще одно, не менее важное - перебраться в Испанию.

- Мы просто рискнули - и переехали. Дочь в том году должна была пойти в школу, и мы загадали: если ее возьмут - останемся, нет - вернемся в Кемерово, - вспоминает Алена Гаан. - Взяли без проблем! Так мы и остались в Испании. Вот уже пятый год живем в городе Аликанте.

Постройневшая Алена полюбила свое тело. ФОТО: из личного архива Алены Гаан.

Новая страна, новая фигура… У Алены началась по-настоящему новая жизнь! А когда девушка выложила первые свои «стройные» фотографии в Instagram, знакомые просто не узнали ее! Из гадкого утенка она превратилась в прекрасного лебедя, а ее фотографии - особенно «до» и «после» - вдохновляют женщин также кардинально изменить жизнь.

- Мне нравится движение, спорт, правильное питание. Теперь точно знаю: стать стройной может любая женщина. И чтобы помочь другим побороть лень и сделать первый шаг навстречу здоровью, получила сертификат фитнес-тренера, - улыбается Алена. - Моей самой первой клиенткой стала сестра. Для нее составила план домашних тренировок - и результат не заставил себя ждать!

Совсем скоро, в октябре, Алена будет набирать свою первую группу стройнеющих.

Одно и то же платье, одна и та же девушка. Разница между фотоснимками - 12 лет и 62 килограмма. Справа - свадебное фото. ФОТО: из личного архива Алены Гаан.

А еще Алена уверена: никакой тренер не поможет, если у стройнеющей девушки нет самого главного - мотивации. Можно платить хоть по миллиону долларов в час, но если не шевелиться, лишние килограммы не уйдут сами.

- Спорт доступен всем. Не обязательно идти в дорогой клуб к крутому тренеру. Самое главное - желание и мотивация. Начать можно и с домашних тренировок: банальные приседания, планка, пресс, отжимания. Полезны прогулки пешком, небольшие пробежки. Вы просто начните - и результат не заставит ждать! - уверенно говорит Алена Гаан.

Сбросив с себя 62 килограмма, Алена словно очнулась от долгого и тяжелого сна. Движение, здоровье, гармония с собой и окружающими, желание и возможность помочь и другим людям измениться наполняют жизнь новым смыслом. А та несуразная огромная женщина, которая чуть не поглотила Алену, осталась где-то в прошлом, вместе со сброшенными килограммами.

Несколько раз в неделю - тренировки! ФОТО: из личного архива Алены Гаан.

Конкретно

Примерное меню Алены Гаан на день

Завтрак (на выбор): белковый омлет, творог, каша овсяная, смузи, ягоды, творог, молоко обезжиренное, тыква в меду с корицей.

Перекус: фрукты, овощи, батончик, творог.

Обед: рыба или постное мясо, овощи.

Перекус: фрукты, овощи, творог.

После 17.00 Алена не ест.

Под запретом - жирное и жареное, соленья, сладости с сахаром и различные булочки.