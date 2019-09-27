«Где-то заплакала сборная России»: ролик с футбольным фристайлом в Кемерове за сутки посмотрели 40 тысяч раз

Необычный ролик с трюками на кемеровских улицах появился в соцсети. Всего за сутки его посмотрели 40 тысяч раз.

Двое парней, проделывающие трюки с футбольными мячами на площадях и улицах Кемерова, вызвали восторг у кузбассовцев. Парни набивали мяч в Парке чудес и на площади Советов, на улице Весенней и перекрестке Советской и Кирова. Особенно красиво смотрелись трюки на старом Кузнецком мосту и набережной реки Томи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="486" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/734468" frameborder="0"></iframe> Футбольный фристайл на улицах Кемерова.Видео: Алексей Мазуренко.

«После этого видоса где-то заплакала сборная России!», «Очень здорово, атмосферно!», - пишут комментаторы в соцсетях. Один из пользователей отметил: «Смуглого парня я на Южном часто вижу, он нереально крут!». Однако чаще всего подписчики пабликов (да и обычные прохожие) задают вопрос: почему молодые люди до сих пор не в сборной России.

Парни делали трюки на улицах Кемерова. ФОТО: кадр видео Алексея Мазуренко

- Нас часто об этом спрашивают, - смеется Алексей Мазуренко. Именно он – один из героев видео. – Люди часто сравнивают фристайл с футболом, но это разные виды спорта. Если футболист владеет фристайлом, это идет ему только на пользу. Но фристайлеры далеко не всегда владеют техникой игры, зато могут выполнять сложные трюки с мячами.

Алексей Мазуренко и Дмитрий Тарасов, второй участник ролика – одни из ведущих представителей футбольного фристайла в Кузбассе. За их плечами – участие в Чемпионатах России, Сибири. К слову, сам фристайл является видом спорта – непростым и очень зрелищным.

Футбольный фристайл! ФОТО: кадр видео Алексея Мазуренко

- Ролик мы сняли всего за день, а на подготовку к нему ушло десять лет, - смеется Алексей. Именно столько лет он занимается футбольным фристайлом, а в 2013 году у него появились первые ученики и последователи. К слову, кемеровские спортсмены считаются одними из лучших не только в Сибири, но и в России.