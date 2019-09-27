Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Мир через призму фотоаппарата

Идем на душевный спектакль

Две молодые женщины, две школьные подруги, которые в девятом классе занимались синхронным плаванием, теперь случайно встречаются в универмаге и выясняют, что обе - на пятой неделе беременности. Они приезжают на дачу в Завидово, где дышат свежим воздухом, пьют деревенское молоко и говорят о жизни. Но не они будут главными героями спектакля «Фотоаппараты», поставленного по пьесе Петра Гладилина.

Героями будут две души их будущих, еще не родившихся детей - мальчика и девочки, у которых еще и имен-то нет. Есть только фамилии - Топорков и Говоркова. Но они уже - ребята самостоятельные.

Ночью, дождавшись, когда их будущие мамы заснут, они отправляются на прогулку - в свое первое путешествие по жизни, радостно и жадно открывая для себя то, к чему мы давно привыкли: звездное небо, сияющую луну, блеск ночной реки… Но видят все это гораздо четче, ярче, бесконечно удивляясь всему и поэтому беспрестанно фотографируют и фотографируют…

Многое произойдет за эту короткую летнюю ночь - неожиданные встречи и события… Текст пьесы постоянно балансирует на тончайшей грани смешного и серьезного. И хотя этих двух героев - Топоркова и Говорковой - в реальной жизни еще нет, но их судьбы уже складываются по-разному.

Спектакль «Фотоаппараты» о нашей мимолетной и скоротечной жизни, о неповторимости каждого мгновения, о маленьких радостях и большом счастье, о том, как важно научиться видеть красоту в простых вещах, ощущая всю полноту земного бытия.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

29 сентября, начало в 17.00

Цена билетов: 400 рублей

Зрителей ждут изумительные картины в виде репродукций в технике жикле.ФОТО: aivazovskiy.art

На гребне волны

Идем с друзьями на выставку

В Кузбасском центре искусств открывается выставка репродукций «Айвазовский. На гребне волны». Зрителей ждут изумительные картины в виде репродукций в технике жикле. Это высококачественное воспроизведение художественного произведения на настоящем холсте при помощи современной компьютерной техники.

Айвазовский знаменит в основном своими морскими пейзажами и сражениями, но этим его творчество не ограничивалось. Художник создал серию портретов крымских прибрежных городов, изображал степи Малороссии, которые наблюдал во время многочисленных поездок из Феодосии в Петербург. Писал картины на библейские и исторические темы.

Писал Айвазовский и портреты, но, не считая себя отличным портретистом, художник брался писать лишь близких ему людей. Перед самой смертью Айвазовский написал картину «Морской залив», а в последний день жизни начал писать картину «Взрыв турецкого корабля», которая осталась незаконченной.

В общей сложности за свою жизнь Айвазовский написал больше 6 тысяч картин, устроил порядка 125 персональных выставок в России и за рубежом.

Кузбасский центр искусств

ул. Дзержинского, 6

28 и 29 сентября, с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 150 рублей

В парке имени Веры Волошиной в выходные пройдет осенний фестиваль «ЗаЗверушек_Fest»Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Капелька тепла для бездомного хвоста

Идем на осенний фестиваль

В парке имени Веры Волошиной в выходные пройдет осенний фестиваль «ЗаЗверушек_Fest». Как отмечают организаторы, концепцией праздника являются народные гулянья - иными словами, приходите, не стесняйтесь, веселитесь! Главное - прихватите с собой хорошее настроение!

В празднике приглашают принять участие всех владельцев четверолапых и хвостатых, чтобы помочь приюту «За зверушек». В рамках фестиваля будет организована благотворительная фотосессия, цель которой - собрать средства на покупку угля, чтобы животные смогли пережить суровую сибирскую зиму.

В течение всего мероприятия будет работать выставка-ярмарка кошек, стол сбора помощи приюту, благотворительная ярмарка, фотосъемка с пушистыми моделями, благотворительная лотерея, полевая кухня. И - самое главное - зрители смогут увидеть замечательные конкурсы с участием собак - эстафету «Полоса препятствий», конкурс собачьих талантов «Минута славы» и многое другое. Подать заявку на участие в конкурсах можно по телефону: (384-2) 76-07-06

Парк имени Веры Волошиной

ул. Тухачевского

29 сентября, регистрация участников в 11.00, начало в 12.00

Вход свободный

В память о Фредди Меркьюри

Идем на шоу «Богемская рапсодия»

Совсем скоро в Кемерово приезжает самое большое европейское шоу, посвященное группе Queen и Фредди Меркьюри. Коллектив QUEEN Real Tribute, который посетит столицу Кузбасса, образовался в 2006 году в Сербии. Его участников объединила любовь к музыке Queen и желание сохранить память об одной из самых великих рок-групп всех времен.

С 2007 года QUEEN Real Tribute постоянно гастролирует на всех континентах, завоевав себе международную репутацию одного из лучших шоу в мире. Музыканты взрывают залы знаменитыми хитами, исполненными максимально близко к оригиналу, а вокалист выглядит очень похожим на великого Фредди Меркьюри.

После оглушительного успеха и распроданных концертов в Китае QUEEN Real Tribute поставили шоу «Богемская рапсодия», с которым отправились в турне в 2019 году и посетят Россию, а также ряд азиатских и европейских стран. Выступление в Кемерове - отличный шанс для меломанов услышать музыку легендарной группы Queen в блистательном живом исполнении.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

1 октября, начало в 20.00

Цена билетов: от 1400 до 2900 рублей