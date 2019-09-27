Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Портреты на фоне реальности

Какая она, эта самая реальность?

Реальность бывает разной - художественной, виртуальной, книжной… Но какой бы она ни была, всегда найдется человек, которые сумеет объединить разные пласты реальности. Например, в рисунках. Вот, к примеру, Дамир Хуссамов - молодой художник-самоучка. Еще в школе начал увлеченно рисовать, пронес увлечение через годы учебы в университете и службы в армии. Его произведения - это настоящие фотографические работы. Каждая из них объединяет в себе фотоснимок и непосредственно рисунок в одной из техник - карандашом, цветными ручками, акварелью.

Стиль рисовальщика сложился в последние школьные годы. Тогда ему нравилось рисовать футболистов, супергероев из фильмов, затем стали появляться портреты однокурсников, рисунки животных. Сейчас же Дамир много внимания уделяет социальной тематике. Вдохновение он черпает во всем: фильмах и музыке, людях и пейзажах, историях и просто разговорах. Единственное, что его сейчас не интересует, - политика и политики. Так что в ближайшее время в работах Дамира вы их не увидите.

К слову, Дамир - автор более 200 рисунков. Он является дипломантом городских и всероссийских конкурсов, участником выставок с 2018 года. Свои работы неоднократно выкладывал в соцсетях, чтобы узнать мнение зрителей. Именно они и подтолкнули парня стать участником первой его выставки.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник - пятница, с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье - с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей

Большинство же представленных на выставке часов - советские образцы второй половины XX века известных марок «Заря», «Луч», «Янтарь», «Севани»Фото: Екатерина РОМАНОВА

Тик-так - отбивает время шаг!

Следим за ходом времени и учимся его ловить

Время неуловимо. Каждая его секунда утекает незаметно, и нет совершенно никакой возможности поймать время. Разве что только измерить. 25 сентября, в День тикающих часов, в 14.00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» открывается необычная выставка, посвященная времени. Точнее - его измерителям, часам. Большие и маленькие, они одинаково точно следят за минутами и секундами. Ну разве что только иногда забегают вперед или замедляют ход.

Самый старинный экспонат выставки - это настенные часы конца XIX века. Большинство же представленных на выставке часов - советские образцы второй половины XX века известных марок «Заря», «Луч», «Янтарь», «Севани»... Возможно, среди экспонатов и вы узнаете часы, которые были или еще есть в вашем доме. И потянутся вереницей воспоминания - о подарившем их человеке, истории близких людей… Часы - как и музей - хранят не только время, но и воспоминания.

Вход на открытие выставки свободный.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник - пятница, с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье - с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей

Картины Константина Дверина известны далеко за пределами Новокузнецка. Его манеру письма, яркие сюжеты и умение видеть не форму, а содержание каждого персонажа картины невозможно не узнать.ФОТО: Анна ЗАХАРОВА

Поклонение Микеланджело

Рассматриваем детали

Картины Константина Дверина известны далеко за пределами Новокузнецка. Его манеру письма, яркие сюжеты и умение видеть не форму, а содержание каждого персонажа картины невозможно не узнать. А еще каждая его картина словно наполнена музыкой. Еще бы! Ведь и творит Константин Дверин свои картины под музыку - хорошую, проверенную временем.

Вот, например, «Поклонение Микеланджело» - полотно, которое только-только распрощалось с кистью художника - и уже отправилось на выставку в Новокузнецкий художественный музей.

Три десятка персонажей, вдохновивших когда-то Микеланджело, три десятка сюжетов переплелись на одном холсте. Давид и Пьета, скульптуры усыпальниц и росписи Сикстинской капеллы…. Можно часами вглядываться, узнавая знакомые образы. Каждый мазок кисти в этой картине - поклонение Микеланджело и попытка сказать свое слово. Кстати, выставка одной картины открывается 26 сентября. Не пропустите ее!

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда, пятница, суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00

Четверг - с 12.00 до 20.00. Понедельник, вторник - выходной

Цена билетов: от 50 до 100 рублей

Альпийская баллада

Наблюдаем за тем, как любовь побеждает смерть

Всего три дня - и целая жизнь. Иван и Джулия встречаются в Альпах. Они бежали из нацистского концентрационного лагеря. Иван - советский военнопленный, Джулия - итальянская политзаключенная. Им суждено провести вместе всего три дня. Но что значило это время для каждого из них? Это было время свободы - такой долгожданной. Время любви, жизни и невообразимого счастья. Всего три дня - и Ивана больше нет. Джулия смогла разделить с ним три прекрасных дня жизни - но не смогла разделить с Иваном и смерть. Тем не менее вся ее последующая жизнь была неразрывно связана с ним, теми скорбными и счастливыми днями, прожитыми вместе. Ведь любовь - это и есть жизнь, побеждающая смерть.

«Альпийская баллада» - российско-итальянский проект, посвященный 75-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне. Спектакль поставлен по одноименной повести классика советской литературы Василя Быкова.

В спектакле играют Никита Пивоваров, Эмануэла Карузо (Италия)/Мария Захарова и Александр Шрейтер.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

28, 29 сентября, начало в 18.30

Цена билетов: 1500 рублей