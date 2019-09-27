2019-09-27T14:29:39+03:00
Общество

«Это был интересный опыт!»: в конкурсе «Битва секретарш» победила Ирина Беловодова из СГК

Лучший помощник руководителя выбран народным голосованием!
Екатерина РОМАНОВА
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Это был интересный опыт!»: в конкурсе «Битва секретарш» победила Ирина Беловодова из СГК. ФОТО: Анастасия АндроновичЭто был интересный опыт!»: в конкурсе «Битва секретарш» победила Ирина Беловодова из СГК. ФОТО: Анастасия Андронович
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Завершился первый конкурс «Битва секретарш», организованный «Комсомольской правдой – Кемерово». Его победителем стала очаровательная Ирина Беловодова, помощник главного инженера Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».

Ирина Беловодова самой первой откликнулась на участие в конкурсе. По ее признанию, Ирина ни разу не боролась ни за звания первой красавицы, ни за звание лучшего в своей профессии. Однако те, кому посчастливилось с ней работать, в один голос уверяют: именно Ирина была достойна победы! Многие отмечают ее собранность, профессионализм, умение быстро находить решение любого вопроса. И, самое главное, доброжелательность и искреннюю улыбку, с которой Ирина все это делает. Возможно, именно это и привело помощника руководителя к победе.

- Это был интересный опыт, - отметила Ирина, получая заслуженные подарки. – Все участницы были достойными соперницами, и я им желаю в будущем также одержать победу!

ИСТОЧНИК KP.RU

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