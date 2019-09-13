Куда сходить на выходные в Кемерове

Поймай лето за хвост

Идем на яркую выставку и вспоминаем теплые деньки

В Кемеровском областном музее изобразительных искусств продолжает работу выставка «Музыка лета». Логично, что эта выставка посвящена лету - яркому солнышку, щемящему запаху высокой травы, сочной сладкой ягодке, веселым школьным каникулам, чудесным цветам, корзинке тугих боровиков, приятной прохладе леса и реки…

Выставка - ретроспективная. Произведения, представленные на ней, охватывают более чем 100-летний период, начиная с 1891 года по сегодняшний день. Здесь представлено творчество Василия Никитича и Василия Васильевича Мешковых, Вячеслава Бычкова, Юлии Разумовской, Федора Богородского, Алексея Пахомова - мэтров изобразительного искусства прошлого; Валерьяна Сергина, Владимира Брайнина - мэтров настоящего.

Выставка «Музыка лета» - это прекрасная возможность насладиться волшебными моментами лета, атмосферой тепла и света, яркими летними пейзажами и натюрмортами; прикоснуться через призму изобразительного искусства к лету - периоду максимального расцвета всего окружающего. Прикоснуться, прочувствовать - и сохранить это тепло до следующего лета.

Разнообразие живописных стилей, направлений и эпох не оставят равнодушным самого искушенного зрителя!

Кемеровский областной музей ИЗО

пр. Советский, 48

Вторник - суббота, с 10.00 до 19.00, воскресенье - с 11.00 до 19.00

Цена билетов: от 150 до 250 рублей

Кемеровчан приглашают на мастер-класс для сценаристов, режиссеров, ведущих массовых мероприятий и организаторов досуга «иDи_VеDи»Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сам себе режиссер

Идем на мастер-класс за полезными знаниями и новым опытом

Кемеровчан приглашают на мастер-класс для сценаристов, режиссеров, ведущих массовых мероприятий и организаторов досуга «иDи_VеDи». Его проведет ведущий и организатор праздничных событий, преподаватель Останкинской школы теле- и радиовещания, ведущий шоу на радио Роман Зеленский из Новосибирска. Курс будет разделен на две части - теорию и практику. В теоретическом блоке участники рассмотрят такие темы, как: праздничная режиссура и драматургия праздника, сценарное мастерство и основы праздничной драматургии, идеи и концептуальные решения, импровизация, создание собственного пиар-проекта, поиск спонсоров и многое другое.

В практической части участники будут разделены на творческие группы для создания нового проекта (работа в творческих группах, мозговой штурм), затем педагог проведет с участниками игровую часть.

Библиотека для детей и юношества на Арочной

ул. Арочная, 21а

22 сентября, с 12.00 до 17.00

Цена билетов: от 1500 рублей

Театр для детей и молодежи приглашает кемеровчан и гостей города совершить увлекательную экскурсию по театру.ФОТО: Юрий КУЗНЕЦОВ

Куда не ступала нога зрителя

Приоткрываем завесу в мир театрального закулисья

Театр для детей и молодежи приглашает кемеровчан и гостей города совершить увлекательную экскурсию по театру.

Когда зритель приходит в театральный зал, то в первую очередь он видит сцену, затем всматривается в декорации. Следом появляются актеры и их история, а дополняют все это спецэффекты. И наверняка многие хотя бы раз задумывались - а что же находится там, по ту сторону спектакля? Что происходит за кулисами? Предстоящая экскурсия даст ответы на многие вопросы, а еще позволит прогуляться по театру не совсем привычным для зрителя маршрутом. Приходите, будет очень интересно!

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

22 сентября, начало в 16.00

Цена билетов: 300 рублей

Дворцовые интриги и не только

Погружаемся в атмосферу балов, фаворитов и удивительных тайн

Музыкальный театр Кузбасса приглашает зрителей на спектакль «Голубая камея».

XVIII век... Блестящая эпоха правления Екатерины II Великой, золотой век русской истории, время роскошных балов, дворцов, фаворитов и самозванцев, заговоров и интриг. Время удивительных тайн, многие из которых будоражат умы и фантазию до сих пор.

В высшем свете русской столицы переполох: объявилась неведомая наследница русского престола, называющая себя княжной Таракановой. Кто она? Откуда взялась? Екатерина II в гневе, она посылает известного ловеласа и героя русско-турецкой войны графа Алексея Орлова изловить авантюристку и привезти в Петербург. И Орлов отправляется навстречу приключениям и любви.

В России Елизавету Тараканову ждет разлука, предательство, заточение в крепости, надежда и разочарование. Но у нее есть голубая камея - подтверждение ее знатного происхождения и залог будущего счастья.

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52

20 сентября, начало в 18.30

21 и 22 сентября, начало в 17.00

Цена билетов: от 300 до 1500 рублей