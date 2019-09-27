Ожидания против реальности: как обманывают пенсионеров в Кузбассе

Жертвой мошенников может стать любой человек. Но особенно беззащитны передж преступниками пожилые люди. Доверившись незнакомцам, они отдают им десятки и даже сотни тысяч рублей. И лишь потом понимают, что их обманули.

Не так давно в Кузбассе произошел один случай: пенсионер встретил на улице девушку, которая представилась его дальней родственницей. В ходе недолгого общения выяснилось, что ей нужны деньги. Пожилой мужчина недолго думая решил помочь родственнице, и через некоторое время они вместе зашли в банк. Там дедушка снял все свои сбережения и отдал 390 тысяч рублей «близкому» человеку. Женщина оказалась мошенницей.

Таких историй сотрудники полиции могут рассказать даже не десятки – сотни. Почему пожилые люди становятся жертвами мошенников и можно ли этого избежать? 27 сентября в МВД по Кемеровской области прошел круглый стол, на котором обсуждалась именно эта проблема. В обсуждении участвовали представители пенсионного фонда, общественного совета, квалифицированный психолог и члены других заинтересованных структур.

Накануне заседания среди населения был проведен опрос основным вопросом которого был: «Становились ли вы жертвами мошенничеств?». Исследование проводилось в социальных сетях в таких сообществах как, «Инцидент Кемерово», «Типичный Кемерово», «Регион 42» и другие. В опросе приняли участие около трех тысяч человек, а тремя самыми популярными ответами оказались взлом страницы с последующим хищением денег, обман во время покупки или продажи через и интернет и липовые звонки из банка.

Жертвы мошенников - одинокие

- Мошенничество в большинстве случаев базируется на мании русского человека получить «халяву». В этом суть наших людей. Те, кто вырос в Советском Союзе, в чем-то были ущемлены, им многого не хватало. Потом, с возрастом, у них (как и у каждого пожилого человека) стала снижаться интеллектуальная часть самоконтроля. Вот они становятся пенсионерами. Дети выросли и разъехались, внуки становятся редкими гостями. Пенсионеры одиноки, и они готовы к общению с каждый, кто проявит к ним немного внимания. И вот появляются люди, которые с удовольствием этим пользуются, - так объяснил частотность преступлений Евгений Гольдшмидт, доцент кафедры психологии образования КемГУ.

В 2019 году произошло на 600 случаев мошенничества больше чем годом раньше, в сумме у пожилых людей было украдено 27 миллионов рублей. Сейчас такой вид преступления как мошенничество характерен для каждого субъекта нашей страны. Специалисты отмечают, что «успешности» таких преступлений способствует удаленность и латентность российских граждан – если у человека похитят определенную сумму то, скорее всего он не пойдет говорить об этом в полицию.

27 сентября в МВД по Кемеровской области прошел круглый стол, на котором обсуждалась проблема мошенничества. ФОТО: ИЛЬЯ НЕКРАСОВ.

- Люди пожилого возраста часто попадаются на такую уловку: им звонят, представляются сотрудниками правоохранительных органов, говорят, что положена компенсация. Суммы обещанной «компенсации! могут доходить до нескольких миллионов рубле! Но перед этим необходимо немного заплатить. Если потерпевший попадается на уловку мошенников, у него продолжат «высасывать» деньги. Обязательно появляется НДС, курьерские расходы и так далее. В итоге ущерб бывает колоссальным. Последний случай был в сентябре в отношении жительницы Новокузнецка – сумма превысила 800 тысяч рублей, - рассказал Павел Сенафонкин, заместитель начальника управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Кемеровской области.

Профилактика

В связи с участившимися случаями мошенничества в Кемеровской области во всех организациях региона проводятся профилактические мероприятия и акции, включающие в себя не только социальные аудио- и видеозаписи, но и беседы с пожилыми людьми в пенсионных фондах и других общественных организациях. Помимо этого, с психологами были разработаны брошюры-рекомендации тиражом 220 тысяч копий.

Также отметим, что зачастую мошенник и потерпевший находятся в разных регионах и в 2019 году раскрываемость таких преступлений составляет лишь 16%.