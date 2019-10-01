Дважды лишилась мужа: брак жительницы Таштагола с погибшим мужчиной признан недействительным

Жительница Таштагола, ставшая супругой умирающего мужчины, потеряла статус вдовы. Брак с человеком, который находился в бессознательном состоянии, признан недействительным.

По требованию прокурора города Таштагола орган ЗАГС признал брак, заключенный в июле 2017 года, недействительным. Заключен же тот брак был при следующих обстоятельствах. Гражданские супруги, жители Таштагола, в ожидании рождения их общего ребенка планировали пожениться. В один из дней июля 2017 года мужчина вместе с другом отправился на рыбалку, и там произошел несчастный случай: друг выстрелил из ружья и смертельно ранил будущего отца. Мужчину доставили в больницу. Его возлюбленная, видя, что он может скоро умереть, попросила руководителя загса зарегистрировать их брак. Жених находился в бессознательном состоянии, а значит, не мог дать на это согласие. На следующий день он скончался, а новоиспеченная жена стала вдовой.

- В результате незаконных действий женщина незаконно получила статус супруги, а также имущественные и личные неимущественные права и нематериальные блага, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры. - Впоследствии она получила компенсацию за причиненный моральный вред в размере 100 тысяч рублей.

Таштагольский городской суд признал брак недействительным. К слову, руководитель загса лишилась своей должности, а в июне 2019 года предстала перед судом за превышение должностных полномочий. Ей назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.