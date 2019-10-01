Откуда берутся трудные подростки? Из семей, где родители не любят детей. Именно об этом сняли мультфильм в пластилиновой технике воспитанники Мариинской колонии. К слову, сюжет основан на личном опыте подростков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/735243" frameborder="0"></iframe> Воспитанники кузбасской колонии сняли пластилиновый мультфильм. Часть 1.Видео: ГУФСИН России по Кемеровской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/735242" frameborder="0"></iframe> Воспитанники кузбасской колонии сняли пластилиновый мультфильм. Часть 2..Видео: ГУФСИН России по Кемеровской области.

В течение месяца трое подростков из Мариинской воспитательной колонии писали сценарий, а потом из пластилина слепили героев, сняли и смонтировали мультфильм. Работа получилась интересной, а главное – близкой многим из ребят, оказавшихся в колонии. По замыслу авторов, в мультфильме рассказывается о двух семьях. У мальчика Саши семья неблагополучная. Родители предпочитают пить и бить ребенка.

Семью одного из героев сложно назвать багополучной. ФОТО: кадр видео ГУФСИН России по Кемеровской области.

Им не интересно ни то, как Саша учится, ни то, чем интересуется, ни с кем общается. В конце концов, мальчик попадает в плохую компанию, где на первом месте – алкоголь, жизнь без законов и правил, воровство. Но Саше кажется, что именно здесь его понимают и ценят.

Саша сбегает из дома и попадает в плохую компанию. ФОТО: кадр видео ГУФСИН России по Кемеровской области.

Другая семья – прямая противоположность Сашиной. Родители девочки Лены любят свою дочь, гордятся ею, а свободное время они проводят все вместе. Авторы мультфильма делают простые выводы: в семьях, где детей любят, заботятся о них, вырастают успешные люди. А вот подросткам из неблагополучных семей может прийтись тяжело в жизни. Так, герой мультфильма Саша попадает в колонию. Но авторы мультфильма не ставят крест на его будущем. «Пока у человека есть надежда, он будет жить душой», - резюмируют они и оставляют Саше – и самим себе – шанс на нормальную жизнь.

В семье Лены царит мир и любовь. ФОТО: кадр видео ГУФСИН России по Кемеровской области.

- Главная задача творческой работы – заставить взрослых задуматься о важности ответственного отношения к детям, их достойного воспитания и отказа от любых форм жестокого обращения, - рассказал Павел Акуленко,начальник пресс-службы ГУФСИН по Кемеровской области.

К слову, авторы ролика сняли уже не один мультипликационный фильм. Они занимаются в кружке по лепке из пластилина и анимации, который создан на базе кабельного телевидения «Вдохновение». В портфолио юных мультипликаторов ролики социальной рекламы, анимация поэтических произведений, серия мультфильмов о родном крае и сюжеты из жизни в учреждении.