2019-10-02T12:14:57+03:00
Происшествия

Три человека погибли при пожаре на складе в Новокузнецке

Пожар случился из-за утечки газа
Екатерина РОМАНОВА
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Три человека погибли при пожаре на складе в Новокузнецке. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.Три человека погибли при пожаре на складе в Новокузнецке. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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В среду, 2 октября, около 13.00 в одном из складских помещений новокузнецкого предприятия произошел пожар. После того, как огонь был ликвидирован, были обнаружены тела трех человек. Еще одного человека доставили в больницу.

В складском помещении одного из предприятий, расположенных в Центральном районе города Новокузнецка, в среду, 2 октября, произошел пожар. После того, как сотрудники МЧС полностью ликвидировали его, в помещении обнаружили тела трех человек: 28- и 38-летнего мужчины и 62-летней женщины. Еще одного пострадавшего при пожаре врачи скорой помощи доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

Предварительно уже установлено, что в помещении покрасочного цеха произошла утечка газа из газового баллона. Из-за этого начался пожар. Очевидцы вызвали сотрудников МЧС. Когда пожар удалось ликвидировать, двое мужчин и женщина не подавали признаков жизни. Еще одного человека госпитализировали.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа в составе которой следователь криминалист следственного управления, сотрудники МЧС, полиции. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в числе которых судебно-медицинская по установлению причин смерти погибших, пожарно-техническая по определению причин пожара, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Следствию предстоит установить, кому принадлежало данное помещение и какие работы там выполняли потерпевшие. К слову, после того, как пожар был ликвидирован, из этого помещения были вывезены три газовых баллона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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