На шахте «Комсомолец» компании «СУЭК-Кузбасс» запущена новая лава

Вынимаемая мощность отрабатываемого пласта Толмачевский составляет 3,1 метра. В лаве установлен новый комбайн SL 300 (Германия). Забой также оборудован 151секцией крепи Тагор и Глиник (Польша) и лавным конвейером SH PF-4/1032 (Германия). Ожидаемая среднемесячная производительность забоя составляет не менее 250 тысячтонн угля.

Отрабатывает лаву очистная бригада Кирилла Куксова. На счету этого коллектива уже значится более 1,7 миллиона тонн угля, добытого с начала года. Отметим, что текущий год в целом успешно складывается для предприятия. Шахта первой в СУЭК еще 30 августа досрочно выполнил годовой план по подготовительным работам. С начала 2019 года проходчиками предприятия пройдено 8,8 километров горных выработок. Участок №4, где трудится бригада Кирилла Куксова, стал в компании «СУЭК-Кузбасс» победителем конкурса «Лучший в области охраны труда» по итогам первого полугодия 2019 года. В целом шахта признана лучшей в категории «подземная группа» среди всех угледобывающих предприятий СУЭК. Директор Василий Сметанин на областных торжествах в честь профессионального праздника награжден памятным кубком победителя конкурса «Лучший директор» 2019 года.

Компания вкладывает значительные средства в развитие самой старой действующей шахты города Ленинска-Кузнецкого, введенной в эксплуатацию еще в 1933году. Только за последние два года объем инвестиций на шахте «Комсомолец» превысил 5,3 миллиарда рублей.