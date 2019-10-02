В Новокузнецке продолжается конфликт между жителями одного из дворов города на улице Орджоникидзе и застройщиками. Горожане выступают против строительства нового жилого дома на месте детского сада.

Сегодня мэр города Сергей Кузнецов встретился с жителями двора. Он отметил, что ситуация очень непростая и во время проверки вскрылись некоторые проблемы, связанные с арендой земли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/735412" frameborder="0"></iframe> В Новокузнецке с автоматами защищают стройку от местных жителей.Видео: vk.com, Сергей Кузнецов

– Сначала они земельный участок понизили в цене, построили там здание для детского садика. Потом сдали его в эксплуатацию. А после снова пришли в Росреестр и вернули предназначение земельного участка под жилищное строительство. И, соответственно, повысили кадастровую стоимость, – отмечает глава города

Кроме того, участок несколько раз понижался в цене: сначала с 31 миллиона рублей земля стала стоит 8 миллионов рублей, а потом и вовсе стоимость понизилась до 5 миллионов.

Сергей Кузнецов отметил, что он не выдает разрешения на строительство жилого дома и сейчас пытается найти вариант, который бы устроил и застройщиков, и жителей близлежащих домов.

- Предлагаем застройщику альтернативный земельный участок. Разрешение на строительство я не выдаю: на этом участке, я считаю, ничего строить нельзя. Здесь надо делать либо большую детскую площадку или стадион, либо большой детский городок, - отметил глава Новокузнецка. - Если жители захотят, чтобы построили новый дом с детским садом - вопросов нет. Я всегда буду выступать на стороне жителей.

Утренний конфликт

Как сообщили местные жители, утром 2 октября застройщики начали проявлять агрессию в отношении несогласных. Так, они привезли на участок охранников с автоматами, которые запугивали местное население.

– Привезли охранника с автоматом - жителей пугать. Как потом оказалось, у него даже разрешения на оружие не было. Он его дома забыл. Потом он убежал и спрятал автомат в автомобиле своего начальника. Жители быстро среагировали и приостановили установку забора. Девушки своими телами преграждали путь трактору. Начальник охраны застройщика кидался с кулаками на возмущенных жителей! Вызвали полицию, – рассказали местные жители порталу city-n.

Напомним, ранее местные жители устроили митинг против строительства жилого дома на месте детского сада. По их мнению, новые здания возводят незаконно.