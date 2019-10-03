2019-10-03T11:55:20+03:00
Дом. Семья

Чип из Тебы: в «Кузнецком Алатау» для спасенного бельчонка построили дом с кладовой

Малыша, оставшегося без родителей, нашла в лесу местная жительница
Екатерина РОМАНОВА
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Чип из Тебы: в «Кузнецком Алатау» для спасенного бельчонка построили дом с кладовой. ФОТО: пресс-служба заповедника "Кузнецкий Алатау"Чип из Тебы: в «Кузнецком Алатау» для спасенного бельчонка построили дом с кладовой. ФОТО: пресс-служба заповедника "Кузнецкий Алатау"
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Два домика с кладовой построили сотрудники заповедника «Кузнецкий Алатау» для маленького бельчонка. Чип - так звать грызуна - попал к ним совсем крошечным, и пришлось приложить немало усилий, чтобы выходить его.

Эта история началась в конце августа. В один из последних летних дней в офис заповедника «Кузнецкий Алатау» позвонила жительница поселка Теба. Женщина рассказала, что во время прогулки по лесу ее собака стала беспокойно вести себя. Женщина пошла следом за собакой и вскоре услышала тонкий писк. Присмотревшись, она увидела маленького бельчонка. Тот был совсем один и пищал - тоненько и жалобно.

В заповедник Чие попал совсем маленьким - не больше ладошки. ФОТО: пресс-служба заповедника "Кузнецкий Алатау"

В заповедник Чие попал совсем маленьким - не больше ладошки. ФОТО: пресс-служба заповедника "Кузнецкий Алатау"

Жительница Тебы решила спасти кроху и взяла его к себе домой, а потом связалась со специалистами заповедника.

- Выкармливание детенышей различных животных - далеко не простое дело. Бельчонок был еще в том возрасте, когда ему было необходимо грудное вскармливание. В качестве замены естественному природному процессу подошла пипетка и обычное молоко для детского питания, - рассказал Алексей Самуленков, пресс-секретарь заповедника «Кузнецкий Алатау».

Любимое лакомство Чипа - семечки и орешки. ФОТО: пресс-служба заповедника "Кузнецкий Алатау"

Любимое лакомство Чипа - семечки и орешки. ФОТО: пресс-служба заповедника "Кузнецкий Алатау"

Один из сотрудников заповедника каплю за каплей давал из пипетки малышу обычное коровье молоко. Зверек вскоре окреп и начал проявлять характер. Шустрый и любопытный, он уже через неделю носился по обычной квартире и изучал все вокруг. Малыша назвали Чипом - прямо как в диснеевском мультфильме. Как и нарисованный тезка, бельчонок Чип очень любознательный, юркий и активный.

Увы, городская квартира - совсем не то место, которое подходит бельчонку. Ему нужна максимально естественная среда обитания. Поэтому Чипа решили перевезти в экологический центр заповедника. Здесь для него обустроили замечательное жилище. Вольер утеплили сеном, поставили два уютных домика. В вольере есть и настоящая кладовая, в которую Чип уже начал складывать запасы. А еще он активно знакомится с новыми соседями - кроликами и косулями.

Два домика и кладовая: шустрому и хозяйственному Чипу есть где развернуться! ФОТО: пресс-служба заповедника "Кузнецкий Алатау"

Два домика и кладовая: шустрому и хозяйственному Чипу есть где развернуться! ФОТО: пресс-служба заповедника "Кузнецкий Алатау"

- Чип - очень общительный бельчонок, привыкший к людям. Познакомиться с ним могут все желающие - для этого достаточно будет приехать в наш экологический центр, - отметил Алексей Самуленков.

К слову, в заповеднике работает программа «С любовью и заботой». Каждый желающий может взять опеку над бельчонком. Для этого необходимо обратиться в офис заповедника по телефону: (384-7) 53-19-05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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