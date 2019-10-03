Обойти Россию: знаменитый путешественник посетил Новокузнецк

Путешественник, отправившийся пешком по России, посетил Новокузнецк. На встрече с горожанами он подарил краеведческому музею старинную икону, найденную в одном из заброшенных домов.

Андрей Шарашкин уже полтора года пешком исследует страну. За это время он посетил множество городов. А совсем недавно побывал и в Новокузнецке. Здесь путешественник в первую очередь отправился в краеведческий музей, чтобы познакомиться с историей региона. В качестве подарка он преподнес сотрудникам музея старинную икону, которую нашел в селе Алтамаш Таштагольского района.

Кроме того, Андрей Шарашкин отметил красоту города, его приятную и добрую атмосферу. Особенно удивила его чистота угольного края.

«Хочется заметить, что город сам очень зеленый, много скверов и парков. Особенно бросилось в глаза его необычная для большого города чистота улиц и тротуаров. Как правило, чистые в основном центральные улицы, а здесь даже маленькие улочки и проезды убраны», - пишет путешественник.

О своем приключении мужчина рассказывает в социальных сетях. Он делает снимки и видео, а также пишет короткие заметки, в которых отражает все эмоции от пройденного пути. Из этих же источников известно, что в Новокузнецке путешественник задержится до 4 октября.