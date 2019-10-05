2019-10-05T12:41:07+03:00
Общество

РУСАЛ в третий раз проводит научный фестиваль в Армении и России

Принять участие в мероприятиях фестиваля в этом году смогут более 20 тысяч гостей
Яков КРЫМСКИЙ
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Принять участие в мероприятиях фестиваля в этом году смогут более 20 тысяч гостей.ФОТО: РУСАЛПринять участие в мероприятиях фестиваля в этом году смогут более 20 тысяч гостей.ФОТО: РУСАЛ
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РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, проведет «РУСАЛ ФестивАL #Наука» в десяти регионах присутствия компании. Принять участие в мероприятиях фестиваля в этом году смогут более 20 тысяч гостей.

Мероприятия научного фестиваля стартовали 26 сентября в Ереване (Армения) и до 23 ноября пройдут еще в восьми городах России - Иркутске, Братске, Ачинске, Саяногорске, Новокузнецке, Каменске-Уральском, Североуральске, Краснотурьинске и в поселке Таежный. Программа активностей включает работу научной выставки, лекции известных популяризаторов науки, показы научно-популярных фильмов, экскурсии для школьников на заводы РУСАЛа, проведение детских научных квестов и инженерных соревнований для старшеклассников.

Основная тема научной выставки фестиваля в этом году – «Путеводитель по науке». В тематических зонах гости смогут вспомнить вехи развития науки – от создания орудий труда древнего человека до технологий погружения в виртуальную реальность. Также на фестивале будет специальная зона, посвященная провозглашенному Генеральной ассамблеей ООН международному году Периодической таблицы химических элементов. Посетителям будут показаны яркие химические опыты с интерактивной визуализацией Таблицы Менделеева. Особое внимание будет уделено наглядной демонстрации уникальных химических и физических свойств алюминия.

Параллельно с работой выставки на площадках будут проходить разные научно-популярные лекции с участием известных спикеров. Так, Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский выступил с лекцией про космос. Медицину будущего представит врач-терапевт высшей категории, научный журналист Алексей Водовозов. О полезных микробах и бактериях расскажет руководитель лаборатории микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Андрей Шестаков. Всего за время фестиваля с лекциями выступят 8 деятелей науки, состоятся 18 сеансов научно-популярных фильмов.

«В этом году празднуется 150-летие Периодической таблицы химических элементов, величайшего открытия русского ученого Дмитрия Менделеева. Поэтому часть научной выставки фестиваля мы посвятили таблице Менделеева, особое внимание уделив 13-му элементу – алюминию. Как и в предыдущие годы, мы постарались сделать научный фестиваль ярким, интересным и познавательным, чтобы наглядно показать школьникам и студентам, выбирающим свой жизненный путь, многогранный мир науки», – отметила Ольга Санарова, директор департамента общественных связей компании РУСАЛ.

РУСАЛ ФестивAL наука 2019..Видео: РУСАЛ

«РУСАЛ ФестивАL #Наука» рассчитан на самую широкую аудиторию. Принять участие в нем смогут жители городов присутствия компании любого возраста. Вход на мероприятия свободный. Подробная информация о проекте на сайте www.rusalfestival.ru и на страницах в соцсетях www.facebook.com/rusalfestival и www.vk.com/rusal_festival.

Подробности

РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2018 году на долю компании приходилось около 5,8 % мирового производства алюминия и 6,2% глинозема. В компании работает около 64 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на пяти континентах. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486) и на Московской бирже (торговый код RUAL).

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