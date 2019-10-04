Сергей Цивилев поздравил кузбасских педагогов с Днем учителя

В Ленинске Кузнецком накануне Всемирного дня учителя, который отмечается 5 октября, прошел торжественный прием в честь кузбасских педагогов.

Губернатор Сергей Цивилев выразил благодарность педагогам за верность призванию, за огромное терпение и доброту.

- Поздравляю вас с одним из самых добрых и самых любимых профессиональных праздников. Уважаемые педагоги, ваша профессия - многогранная, сложная, ответственная. Мы доверяем вам самое дорогое, что есть в жизни, - наших детей. От ваших знаний и опыта, мудрости и доброты во многом зависит будущее Кузбасса и страны. Значит, наше с вами будущее, - обратился к педагогам губернатор.

Также Сергей Цивилев рассказал о тех изменениях, которые сейчас происходят в образовательной сфере. Так, уже начал работу первый в Кузбассе детский технопарк «Кванториум-42», еще один появится до конца года в Новокузнецке, а к 2024 году их будет пять. Кроме того, планируется открыть региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус-Кузбасс», ведется работа по созданию НОЦ «Кузбасс», строится вторая очередь президентского кадетского училища. В день знаний в Кемерове открылся филиал Центральной музыкальной школы имени Чайковского, а ребята из села Журавлево сели за парты первой в Промышленновском районе цифровой школы.

Очень важный проект, который стартовал в этом году, - модернизация школ Кузбасса. Планируется, что за три года преобразится 36 школ.

- Чтобы помочь педагогам реализовать свои инициативы, распространить передовой опыт, в Кузбассе ежегодно проводятся областные конкурсы профмастерства для всех категорий педагогов, - добавили в администрации области. - Специально для педагогов, стремящихся к профессиональному росту, в 2019 году в регионе создан научно-образовательный консорциум «Вернадский-Кузбасс». В рамках этого проекта для наших предметников проводятся дистанционные курсы в МГУ с лучшими учеными России.

В день торжественного приема лучшие педагоги получили почетные награды и грамоты. Также были отмечены победители и лауреаты областных и федеральных конкурсов.

Сегодня в Кузбассе работают 45,5 тысячи педагогов, в том числе 18 тысяч школьных учителей.