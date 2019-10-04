Как интересно провести выходные в Кемерове

В каждой сказке есть доля правды

Ведем ребенка на спектакль

Алтайский государственный театр кукол «Сказка» приехал с гастролями в Кемерово и покажет детям замечательную постановку «Черная курица, или Подземные жители» по сказочной повести Антония Погорельского.

Главный герой, десятилетний Алеша, спасает от неминуемой гибели под ножом кухарки свою приятельницу, курицу Чернушку. В благодарность Чернушка проводит его в подземный сказочный мир, и там Алеша получает волшебное зернышко. С помощью этого зернышка он становится лучшим учеником в своем пансионе, не готовя уроков и ничего не делая. Но даже доброе волшебство оборачивается плохой стороной, если использовать его бездумно и опрометчиво…

«Черная курица» - это доверительная беседа и с маленьким, и со взрослым зрителем. Это разговор об одиночестве и дружбе, верности и предательстве, любви и прощении.

Театр кукол имени Гайдара

ул. Весенняя, 18

4 октября, начало в 18.30

Цена билетов: от 170 до 350 рублей

Музей-заповедник «Томская писаница» приглашает кемеровчан отметить Всемирный день защиты животныхФото: Константин НАГОВИЦЫН

Твори бобро!

Отмечаем Всемирный день защиты животных

Музей-заповедник «Томская писаница» приглашает кемеровчан отметить Всемирный день защиты животных. Организаторы подготовили праздник для всех хвостатых и усатых, а также для тех, кто неравнодушен к братьям нашим меньшим.

Главная цель мероприятия - рассказать юным посетителям музея о том, как важно заботиться о животных, сохранять леса и с уважением относиться к природе.

Персонажи театрализованной программы расскажут интересные факты о животном мире Кузбасса. Пройдет традиционный час лакомства. Также гостей ждут интерактивные зоны, анимационная программа, приятные эмоции от общения с животными, спокойствие и умиротворение, атмосфера полного единения с природой.

Музей-заповедник «Томская писаница»

Яшкинский район, деревня Писаная

5 октября, начало в 13.00

Цена билетов: от 200 до 300 рублей

Галерея Кемеровского государственного института культуры «АРТ-Бункер» приглашает всех желающих посетить персональную выставку молодого художника Антона Сызранова «Духlesa».ФОТО: Антон СЫЗРАНОВ

Такая разная природа

Знакомимся с духом леса

Галерея Кемеровского государственного института культуры «АРТ-Бункер» приглашает всех желающих посетить персональную выставку молодого художника Антона Сызранова «Духlesa».

Тема пейзажа Кузбасса глубокая и интересная. Она помогает представить, увидеть место, где происходит действие, создать настроение, вызвать положительное или отрицательное отношение к нему, создать целостность произведения и ввести зрителя в совершенно другой мир.

Лабораторные выставки - это возможность первыми увидеть то, что через несколько лет будет на пике моды в городе! Посетите выставку, почувствуйте себя лучше, ближе к природе и свободнее.

Кемеровский институт культуры и искусств

ул. Ворошилова, 17

2 - 8 октября, с 10.00 до 18.00

Вход свободный

Вокзал на троих

Смотрим интригующий спектакль и сопереживаем героям

Музыкальный театр представляет вниманию зрителя спектакль «Вокзал на троих». Эта история - про нас сегодняшних, со всеми нашими страхами и надеждами. И пока мы смотрим спектакль и отвечаем на вопросы, возникающие «по ходу пьесы», и с нетерпением ждем, к чему приведет столь странная встреча героев, нас ждет зрелище, достойное его величества случая. Нас ожидает ярчайшая комедия характеров. Эти ингредиенты, смешиваясь, становятся «Вокзалом на троих» - умным и смешным спектаклем.

Кстати, про компанию. Трое, как известно, уже компания, особенно в России. А когда компания складывается стихийно, результат бывает непредсказуем. И если каждый из троих - человек с характером, это становится особенно интересно. Персонажи создают такое наэлектризованное любовью и ненавистью пространство, что интрига держится до последнего мгновения. Они столь разные, что из реплик и действий образуют невообразимый человеческий коктейль. Коктейль, где густо замешаны страсть, алкоголь, и связанное с ним утреннее чувство вины. Коктейль, в котором не поскупились на комичные сцены. В нем есть еще тонкий лиризм и наше всегдашнее ожидание счастья… за новым поворотом жизненного пути.

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52

3 октября, начало в 19.00

Цена билетов: от 900 до 2400 рублей