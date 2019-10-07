Победили всех: кузбасские тайбоксеры стали первыми на турнирах в России и Турции под флагом компании "Стройсервис"

Сразу в двух крупных чемпионатах кузбасские тайбоксеры стали победителями на минувших выходных. Спортсмены стали лучшими на спартакиаде учащихся в Анапе. А на чемпионате мира в Турции команда России стала первой в общекомандном зачете.

Сборная Кузбасса на Спартакиаде учащихся России. ФОТО: Федерация тайского бокса Кузбасса

Лучшие среди учащихся

На финальном этапе IX летней Спартакиады учащихся России, который проходил с 1 по 5 октября в Анапе, сборная Кузбасса показала один из лучших результатов в общекомандном зачете наши ребята поднялись на третью ступень пьедестала. В весовой категории до 60 килограммов лучшим стал Егор Стерлядев из Анжеро-Судженска, а бронзовые медали пополнили копилки Яны Рыбниковой из Киселевска, Дениса Скворцова из Кемерова и прокопчан Ивана Голышева и Игоря Моисеева.

– Для молодых тайбоксеров Спартакиада стала маленькой Олимпиадой, где выдалась возможность попробовать свои силы на большом ринге, - отметил тренер спортивной сборной команды Кузбасса Владислав Лырщиков. - Эти соревнования важны в карьере бойца, поэтому от всей души благодарим за поддержку нашего спонсора и друга – компанию ЗАО «Стройсервис», внесшей большой вклад в успех молодых бойцов.

Сборная России на первенстве мира. ФОТО: Федерация тайского бокса Кузбасса.

Золото Турции

Вернулась с победой и молодежная сборная России из Анталии, где 1300 участников из 75 стран сражались за победу на Чемпионате мира. Кузбасским тайбоксерам удалось завоевать 28 золотых, 15 серебряных и 23 бронзовых медали в возрастных категориях 12-13, 14-15 м 16-17 лет. А еще наши ребята стали первыми в общекомандном зачете! Весомый вклад в победу сделали кузбассовцы: три золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали! А прокопчанин Рустам Фефелов был отмечен специальной наградой «Лучший боец турнира» от организаторов – Международной Федерации любительского тайского бокса (IFMA).

Рустам Фефелов был отмечен специальной наградой «Лучший боец турнира» от организаторов. ФОТО: Федерация тайского бокса Кузбасса

К слову, наши бойцы проходили тренировочные сборы в Тайланде, тренировались в Шерегеше в условиях среднегорья и это, несомненно, пошло им на пользу. Из семи кузбасских спортсменов шестеро прошли в полуфинальную стадию соревнований, и завоевали медали.

- Конечно, мы очень рады первому месту сборной на первенстве мира, и что являемся частью общей победы, - отметил Валерий Винокуров. - Мы выражаем огромную благодарность и признательность всей команде Федерации тайского бокса России, которая работала на первенстве мира, а также посвящаем победу генеральному спонсору ФТБР и ФТБК – компании ЗАО «Стройсервис», без которой этот огромный успех был бы не возможен!