Назад в прошлое: в Кемерове нашли артефакты времен бронзового века

Кемеровские археологи нашли артефакты, которые были созданы в бронзовом веке. По оценке экспертов, им более 3400 лет.

Предметы обнаружили на правом берегу реки Люскус. Археологи нашли фрагменты предметов, возраст которых датируется XIV веком до нашей эры. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал мэр Кемерова Илья Середюк.

- Мы знаем, что в XIV веке до нашей эры в Египте строили Луксорский храм, в свое легендарное путешествие за золотым руном отправились аргонавты, а вот то, что на месте современного Кемерова располагались поселения ирменской культуры, знают немногие. Находки доказывают то, что люди селились здесь еще в бронзовом веке, - отмечает глава города.

Руководит раскопками молодой археолог Иван Плац. Сейчас он вместе со студентами института истории и международных отношений КемГУ изучает территории Кемерова. В ходе работы и были замечены осколки керамической посуды, бронзовый наконечник стрелы, кости животных. Установлено, что им уже более 3400 лет.

Отметим, в рамках проекта «Школьный музейный туризм» исторические места посетили дети. Ученые рассказали им про создание ирменцами долговременных поселений и их быте: скотоводстве, ткачестве, гончарном и бронзолитейном производстве.