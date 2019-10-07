2019-10-07T12:33:20+03:00
Общество

Потеплеет до +22 градусов: в Кузбассе продолжается бабье лето

Синоптики дали прогноз погоды на неделю
Екатерина РОМАНОВА
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Потеплеет до +22 градусов: в Кузбассе продолжается бабье летоПотеплеет до +22 градусов: в Кузбассе продолжается бабье летоФото: Евгения ГУСЕВА
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Пришедшее в Кузбасс бабье лето продолжает радовать кузбассовцев теплом. По прогнозам синоптиков, до конца недели будет стоять ясная теплая погода, а воздух прогреется до +22 градусов.

Во вторник, 8 октября, синоптики обещают теплый день, преимущественно без осадков. Воздух прогреется до +14… +19 градусов днем, а к ночи температура опустится до 0… +5. Впрочем, местами будет немного холоднее: до -5. Скорость северного ветра может достигать 3-8 метров в секунду.

Среда ожидается менее теплой: столбики термометров поднимутся не выше отметки +15 градусов. При этом вероятность осадков по-прежнему невелика, а скорость северо-восточного ветра останется прежней. Температура воздуха ночью не изменится.

Четверг может стать самым холодным днем наступившей рабочей недели. Температура воздуха будет держаться в пределах +9… +14 градусов днем, зато осадков в четверг не ожидается. Ночь будет чуть теплее предыдущей: +2… +7, местами - до двух градусов мороза.

А вот в пятницу кузбассовцы вновь будут радоваться теплу. Уличные термометры покажут от +17 до +22 градусов, день будет ясным. Ночью столбики термометров опустятся до +2… +7, а местами и до -2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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