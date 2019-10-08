2019-10-08T06:32:58+03:00
Общество

Заткнул за пояс: белазист кузбасской компании "Стройсервис" одолел 40 соперников на чемпионате мира

Евгений Сидоров победил в гонках на самосвалах
Екатерина РОМАНОВА
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Заткнул за пояс: белазист кузбасского разреза "Шестаки" компании "Стройсервис" одолел 40 соперников на чемпионате мира. ФОТО: ОАО "БелАЗ"Заткнул за пояс: белазист кузбасского разреза "Шестаки" компании "Стройсервис" одолел 40 соперников на чемпионате мира. ФОТО: ОАО "БелАЗ"
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На разрезе «Шестаки» компании ЗАО «Стройсервис» работает уникальный водитель. Белазист Евгений Сидоров является лучшим не только среди соотечественников, но и среди 40 финалистов чемпионата Клуба операторов «БелАЗ» из нескольких стран.

Лучшие белазисты мира! ФОТО: ОАО "БелАЗ"

Лучшие белазисты мира! ФОТО: ОАО "БелАЗ"

Первый чемпионат Клуба операторов «БелАЗ» проходил с 1 по 4 октября на полигоне Белорусского автозавода в Жодино. Порядка 40 белазистов из России, Белоруссии, Украины и Казахстана состязались за право называться лучшими. К слову, лучших своих водителей на чемпионат представили сразу шесть кузбасских компаний! Но лишь Евгений Сидоров, водитель технологического самосвала «БелАЗ-7555» разреза «Шестаки» стал не только единственным россиянином, поднявшимся на пьедестал почета, но и был признан лучшим белазистом мира!

Проверка теоретических знаний. ФОТО: ОАО "БелАЗ"

Проверка теоретических знаний. ФОТО: ОАО "БелАЗ"

Состязания были непростыми и длились два дня. В первый день теоретические знания по правилам дорожного движения, охране труда, техническому оснащению самосвалов нужно было подтвердить практикой. Для этого водителям предстояло пройти полосы препятствия на время.

На чемпионате Клуба операторов "БелАЗ" ФОТО: ОАО "БелАЗ"

На чемпионате Клуба операторов "БелАЗ" ФОТО: ОАО "БелАЗ"

Во второй день состоялись самые зрелищные финальные заезды в двух категориях: «БелАЗ-7555» и «БелАЗ-75131». Оператор с разреза «Шестаки» Евгений Сидоров не просто попал в число финалистов на «БелАЗе-7555», но и стал единственным из участников, прошедшим полосу препятствий без ошибок. А скорость прохождения трассы составила всего три минуты семь секунд - на порядок быстрее ближайших соперников!

Ах, как он входит в повороты! ФОТО: ОАО "БелАЗ"

Ах, как он входит в повороты! ФОТО: ОАО "БелАЗ"

- Очень рад, что смог победить, – делится впечатлениями Евгений Сидоров. – Очень помогло то, что в конкурсе «Лучший по профессии» в нашей компании подобные трассы гораздо сложнее. Я очень горд, что смог стать лучшим оператором БелАЗа в мире. Для меня большая честь посвятить эту победу 25-летию ЗАО «Стройсервис», предстоящим 50-летию разреза «Шестаки» и 300-летию Кузбасса».

Евгений Сидоров стал лучшим белазистом мира! ФОТО: ОАО "БелАЗ"

Евгений Сидоров стал лучшим белазистом мира! ФОТО: ОАО "БелАЗ"

С наградой с соревнований вернулся и работник разреза «Пермяковский» компании ЗАО «Стройсервис» Виталий Орлов. Выступая на БелАЗе-75131, он получил спецприз за самое эффективное прохождение препятствия.

«Молодцы! Кузбасс вами гордится!» – такими словами в кемеровском аэропорту героев встретили родные, друзья и коллеги. ФОТО: разрез "Шестаки".

«Молодцы! Кузбасс вами гордится!» – такими словами в кемеровском аэропорту героев встретили родные, друзья и коллеги. ФОТО: разрез "Шестаки".

«Молодцы! Кузбасс вами гордится!» – такими словами в кемеровском аэропорту им. Алексея Леонова героев с флагами и поздравлениями встретили родные, друзья и коллеги.

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