Обсуждение места строительства новых скейт-парков вышло из интернета на улицу. Так, осматривая места возможного строительства парка в Центральном районе, Сергей Кузнецов решил выяснить, что же думают по этому поводу юные новокузнечане, которым, собственно, предстоит кататься в скейт-парке. Подростки отметили, что на площади общественных мероприятий сооружения будут уместны, так как и сейчас здесь много поклонников экстрима.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/736706" frameborder="0"></iframe> Чуть мэра не потеряли: кузбассовцы обсуждают падение мэра Новокузнецка со скейтборда.Видео: Instagram Сергея Кузнецова

Глава города решил и сам покататься на скейте. Один из подростков дал ему доску, предупредив, что с ней не все в порядке. В какой-то момент колесо проехало по трещине, и Сергей Кузнецов потерял равновесие. Лишь отменная реакция и отличная физическая форма спасли его от возможной травмы.

«В этом месте трещина в асфальте, и я там на роликах тоже спотыкаюсь», - заметили в комментариях к посту с видео.

«Вот это реакция! Я бы нос расшибла. Браво, нет слов, красавчик!» - отмечает одна из подписчиц.

«Вот Сергей Николаевич крутой мужик: и лыжи, и тренажерный зал, и на скейте гоняет, и на мотиках!» - пишет другой пользователь Instagram. «И на дуде игрец! Аплодисменты! Только аккуратнее, а то нам нужен целый мэр!» - вторит ему еще один.

Горожане отметили, что площадь общественных мероприятий - неплохое место для скейт-парка, а также предложили еще несколько вариантов размещения одной из шести площадок в Новокузнецке.