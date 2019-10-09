2019-10-09T16:51:08+03:00
Происшествия

Ради примирения с подругой юноша из Кузбасса украл букет за 10 000 рублей

Прощения он не получил, а свободы может лишиться [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Ради примирения с подругой юноша из Кузбасса украл букет за 10 000 рублей. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Кемеровской области.Ради примирения с подругой юноша из Кузбасса украл букет за 10 000 рублей. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Попытаться загладить вину букетом цветов - это, пожалуй, самая распространенная ошибка мужчин. В этом лично убедился 19-летний кузбассовец. Преподнося букет, он хотел вымолить прощение, но вместо этого может сесть в тюрьму.

Ради примирения с подругой юноша из Кузбасса украл букет за 10 000 рублей.Видео: ГУ МВД России по Кемеровской области

19-летний житель города Осинники приехал в гости к подруге, которая живет в Белове. Но свидание как-то сразу не задалось: молодые поругались. Юноша, чувствуя свою вину, решил преподнести возлюбленной подарок. Он зашел в цветочный магазин и заказал букет за 10 тысяч рублей. Флорист, понимая, что сейчас может решиться судьба молодого человека, составила красивую композицию. Юноша взял в руки цветы и прямо в магазине решил отрепетировать, как будет просить прощения. Речь была трогательной, и никто не ожидал, что юноша внезапно убежит из магазина, не расплатившись.

Владелец павильона тут же обратился в полицию. Пока стражи порядка изучали кадры с камеры видеонаблюдения, юноша вручал цветы избраннице. Однако девушку не впечатлили ни шикарный букет, ни слова извинения. Юноша, не дождавшись прощения, забрал у подруги букет и вышел на улицу. И именно в это время ему встретились стражи порядка. Те сразу признали в нем преступника и задержали. Уже в отделении полиции выяснилось, что за плечами у 19-летнего юноши уже есть две судимости за грабежи.

- В настоящее время по данному факту следователем межмуниципального отдела МВД России «Беловский» возбуждено уголовное дело. Молодой человек может лишиться свободы на срок до семи лет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - На время следствия подозреваемый заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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