Пожар после потопа: огонь уничтожил квартиру новокузнецкой семьи

Новокузнецкая семья в одночасье лишилась всего: пожар, который случился после потопа в их квартире, уничтожил или привел в негодность все, что было. Семья просит неравнодушных людей о помощи.

Набирал воду и забыл…

8 октября, когда в Новокузнецке ограничивали подачу холодной воды из-за ремонта трубопровода, в одном из новокузнецких домов разыгралась трагедия.

- Я была дома, и вдруг слышу: на кухне что-то щелкает. Сначала думала, что это наш попугай вылетел из клетки. А когда зашла на кухню, увидела, как с люстры капает вода… - рассказывает Марина Суслова.

Взволнованная женщина обесточила квартиру и босиком, как была, побежала к соседу. Тот дверь открыл, но заявил, что у него все сухо. Демонстративно открыл дверь в ванную – а там – вода! Мужчина тут же заохал: мол, собирался воды в канистру набрать – отключают же! – а она так медленно текла, что забыл выключить… Марина схватила тряпку и принялась сама собирать воду – чтобы к ней в квартиру меньше попало.

Когда-то здесь все было по-другому. А теперь - гарь и копоть. ФОТО: Марина Суслова.

- Вернулась к себе, вызвала электриков. Они открыли розетки, а оттуда – вода! – с ужасом вспоминает Марина. – «Прозвонили» провода, а потом заявили: вот тут все работает, можно включать. Помню, про себя отметила: обычно просушивают в таких случаях долго…

Электрик подробно рассказал, что потом нужно будет делать: как просушить, как получить акты о затоплении. Похвалил хозяйку за то, что следит за проводкой: всего года четыре как поменяли. А потом попрощался и ушел. И случайно выпустил попугая-красавца.

- Моя мама тогда сказала: что ж, он чью-то смерть забрал, теперь все хорошо будет, - продолжает Марина.

Увы, «хорошо» не получилось.

находиться сейчас в квартире невозможно. ФОТО: Марина Суслова.

Горим!

- Ночь прошла нормально, только чувствовался запах сырой штукатурки. Утром муж как обычно ушел на работу, я отвела дочь в школу и собралась в управляющую – за актом о затоплении, - вспоминает Марина. – И вдруг соседи звонят: пожар!

Когда новокузнечанка прибежала к дому, пожарные уже вскрыли дверь квартиры. Огонь, дым, мысли о том, что там, в квартире, остался котенок, о том, что только на днях перевезли в город с дачи запасы на зиму: соленья-варенья, свинину да курятину… И страх: где жить? Как дальше быть?

- У дочки есть небольшие проблемы со здоровьем, и незадолго до пожара я сняла деньги: собирались покупать билеты и ехать в Новосибирск на обследование. Деньги те так и остались лежать на морозильнике… - Марина до сих пор не может принять тот факт, что все, что было нажито, погибло в огне. - Если б пожар случился ночью, то и мы бы погибли...

Морозильник, от которого начался пожар. ФОТО: Марина Суслова.

Когда пожарные стали выяснять причину возгорания, они установили, что пожар начался от той самой розетки, которую вечером 8 октября не обесточил электрик. И именно в нее была включена морозильная камера. А ведь если бы не потоп, не случилось бы беды…

- Нам администрация предложила маневренное жилье: комната в общежитии в 8 квадратных метров, в которой не закрывается дверь. Нам вчетвером там негде разместиться. И видели бы вы, в каком состоянии эта самая комната, - чуть не плачет Марина. – Пока нас приютили соседи. А как дальше - не знаю…

Ремонт, сделанный семьей несколько лет назад, придется начинать заново. ФОТО: Марина Суслова.

Марина – волонтер, и ее друзья тут же откликнулись на беду: привезли одежду, кое-какие продукты – на первое время. Семья Сусловых хорошая, крепкая, и со временем справится с бедой. Но именно сейчас людям, оставшимся без жилья и накоплений, нужна помощь: купить необходимые дочке лекарства, поставить дверь, выбитую пожарными, заменить два окна, которые оплавились от жара, очистить квартиру от копоти и сделать ремонт, найти мебель, бытовую технику – хотя бы на первое время.

Вы можете оказать помощь пострадавшим от пожара. Для этого нужно связаться с хозяйкой сгоревшей квартиры по телефону +7-950- 571-8175. К номеру телефона привязана карта.