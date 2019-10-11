Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Слушаем произведение Конан Дойла в исполнении актеров театра

Другой взгляд на Шерлока

Театр для детей и молодежи продолжает творческий проект, который называется «Театральное чтиво». Он был организован в рамках 25-летия театра и получил множество положительных откликов. В рамках «Театрального чтива» были представлены «451 градус по Фаренгейту», «Барышня-крестьянка» и другие.

В рамках проекта пройдет ряд вечеров, где зритель получит уникальную возможность услышать в живом исполнении ведущих артистов театра лучшие произведения мировой литературы. Актеры сами выбрали своих авторов, сами работали над текстами, организуя необходимое движение авторской мысли. Теперь они готовы предложить свое личное, живое прочтение, создавая требуемое эмоциональное и интеллектуальное напряжение.

На предстоящем выступлении для зрителей прозвучит «Этюд в багровых тонах», в другом распространенном переводе - «Красным по белому» - детективная повесть Артура Конана Дойла, опубликованная в 1887 году. Именно в этом произведении впервые появляется сыщик Шерлок Холмс. В повести рассказывается о странном убийстве, раскрыть которое не под силу даже самому толковому сыщику Скотленд-Ярда - Тобиасу Грегсону, поэтому он обращается за помощью к Шерлоку Холмсу. А что дальше? Приходите и послушайте интерпретацию известной истории.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

10 октября, начало в 18.30

Цена билетов: 250 рублей

Цирковые трюки, озорные собачки и лазерное шоуФото: Иван ВИСЛОВ

Цирковые трюки, озорные собачки и лазерное шоу

Ведем ребенка на веселое представление.

Дворец культуры шахтеров приглашает детей и их родителей на веселое «Гав-гав-шоу» с участием ростовых кукол и артистов цирка!

Сюжет у представления такой: маленькая девочка очень хочет на свой день рождения получить главный подарок - пушистого верного друга, но, к сожалению, ее мечта не сбывается, и родители дарят все, кроме собачки. Но на подмогу ей приходит ее домашний любимец - кот. Он объявляет кастинг на лучшую собаку и называет его «Гав-гав-шоу».

В кастинге поучаствуют собаки из самых любимых мультиков: Барбоскины, Щенячий Патруль и, конечно же, настоящие дрессированные пушистики. Маленькие зрители окунутся в волшебный мир сказки и поймут, что настоящий друг готов всегда прийти на помощь и выручить в самую трудную минуту и что дружба - самое главное богатство на земле.

Создавать праздничное настроение гостям этим вечером будут ростовые куклы, пятиметровый ходулист, дрессированные собаки и даже обезьяна! Дополнительный эффект создаст настоящее лазерное шоу. Приходите сами и приводите детей, будет очень интересно!

Дворец культуры шахтеров

пр. Шахтеров, 2, т.: (384-2) 45-23-38, 8-913-919-31-57

11 октября, начало в 18.00

Цена билетов: от 300 до 600 рублей (дети до 4 лет на руках бесплатно)