2019-10-14T10:52:09+03:00
Здоровье

Маленькая кемеровчанка полгода жила с кисточкой для рисования в голове

Здоровье девочки спасали врачи областной больницы
Екатерина РОМАНОВА
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Маленькая кемеровчанка полгода жила с кисточкой для рисования в голове. ФОТО: Instagram ОДКБМаленькая кемеровчанка полгода жила с кисточкой для рисования в голове. ФОТО: Instagram ОДКБ
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Маленькая кемеровчанка в течение полугода ходила с частью кисточки для рисования в голове. Обнаружили инородный предмет лишь тогда, когда началось острое воспаление.

Маленькая жительница Кемерова - большая любительница рисовать. В один из дней девочка занималась своим любимым делом. Она взяла кисточку в рот, а потом упала. Деревянную рукоятку девочка сумела достать самостоятельно, а вот металлическая часть со щетиной прошла в глотку и осталась в тканях.

Обнаружить кисточку удалось благодаря рентгену. ФОТО: Instagram ОДКБ

Обнаружить кисточку удалось благодаря рентгену. ФОТО: Instagram ОДКБ

В течение полугода ребенок ходил с инородным предметом в голове. Точнее - в крылонебной ямке: так называется пространство между шеей и черепом. А потом у ребенка начались проблемы «с ушами», и родители привели девочку к врачу.

- У ребенка начался паратонзиллярный абсцесс, рост грануляций и гноетечение из слухового прохода, - так рассказал о причинах визита ребенка к оториноларингологу врач Дамир Ахтямов.

Ребенку сделали снимки, и причина воспалительного процесса стала ясна. Тогда девочке провели операцию.

- Часть кисти для рисования врачи-оториноларингологи областной детской клинической больницы извлекли из крылонебной ямки маленького пациента. Инородное тело находилось там около полугода! - сообщили в клинике. - Сейчас маленькая пациентка чувствует себя хорошо.

Врачам удалось извлечь инородный предмет. ФОТО: Instagram ОДКБ

Врачам удалось извлечь инородный предмет. ФОТО: Instagram ОДКБ

К слову, многие пользователи сети Instagram, где была опубликована эта история, не только искренне порадовались за ребенка и поблагодарили врачей, но и вспомнили о том, что нельзя держать посторонние предметы во рту.

«Хорошо, что все так закончилось! - резюмирует один из подписчиков группы областной детской клинической больницы. - Нам еще в школе лет 20 назад учитель наказывал, что такое бывает, что нельзя ручки, карандаши и тому подобное в рот пихать и тем более в это время раскачиваться на стуле».

ИСТОЧНИК KP.RU

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