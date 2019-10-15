2019-10-15T14:36:01+03:00
Общество

В Кузбассе начал работу Сибирский экологический форум

Мероприятия пройдут в Новокузнецке с 15 по 17 октября
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе начал работу Сибирский экологический форум.ФОТО: пресс-служба АКОВ Кузбассе начал работу Сибирский экологический форум.ФОТО: пресс-служба АКО
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Отношение к экологии меняется

В Кузбассе стартовал III Сибирский экологический форум. Мероприятие, которое пройдет в Новокузнецке с 15 по 17 октября, объединило ученых, экологов и угольщиков Сибири.

Участников экофорума приветствовал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он отметил, что сегодня отношение промышленников, и в том числе угольщиков, к экологии меняется.

- Все понимают, что развитие угольной и других отраслей невозможно без бережного отношения к окружающей среде. Сибирский форум - подтверждение большого интереса к этому направлению. Не случайно, что форум проходит именно в Кузбассе. В нашем регионе разработана платформа «Чистый уголь - зеленый Кузбасс», которую поддержали предприятия других территорий страны и даже других стран мира, - отметил глава региона.

Также он подчеркнул, что большую помощь в этом направлении оказывает научно-образовательный центр «Кузбасс».

По итогам работы форума Сергей Цивилев поручил сформулировать конкретные рекомендации по улучшению экологии в регионе. Кроме того, губернатор объявил о создании региональной конкурсной комиссии, которая рассмотрит все предложения ученых и промышленников по сохранению окружающей среды с целью дальнейшей их реализации.

О первоочередных задачах

В первый день работы форума прошел круглый стол «Чистый уголь - зеленый Кузбасс. Научные исследования. Технологические решения. Экологический мониторинг», на котором замгубернатора Андрей Панов рассказал о первоочередных задачах, которые предстоит решить для реализации платформы «Чистый уголь - зеленый Кузбасс». В их числе - снижение загрязнения воздуха взвешенными веществами в результате добычи, переработки, перегрузки и транспортировки угля, утилизация и дегазация метана, развитие отходоперерабатывающей отрасли.

- Экологическая политика Кузбасса должна строиться на двух принципах - сохранение и восстановление природного потенциала и создание комфортных условий для жизни людей, - отметил Андрей Панов.

Как рассказали в администрации области, в рамках работы III Сибирского экологического форума запланировано множество различных мероприятий - конференции, круглые столы, семинары, мастер-классы. Отдельного внимания заслуживает научно-познавательная площадка, где представлены проекты лаборатории «Робототехника» - работа технических устройств резидентов детского технопарка: «Магнитный теплогенератор» и «Альтернативная энергия солнечных батарей», элементы системы контроля за экологическим состоянием среды с помощью квадрокоптеров, системы анализа почвы с помощью робоплатформы ScrachDuino и другое.

Для юных посетителей во время форума будут работать экологические классы, где расскажут, как, например, использовать вторсырье в изобретательстве, дать вторую жизнь макулатуре и многое другое. А в интерактивном экоцентре можно будет посетить демонстрационную площадку, где представлены экзотические животные - гигантские моллюски ахатины, чилийские кустарниковые белки, красноухие и степные черепахи, экзотические насекомые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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