Вокруг света на «буханке»: в Кузбасс приехала необычная экспедиция

Обычный русский «УАЗик» объехал полмира. В июле 2017 года стартовал большой проект – экспедиция на «буханке» вокруг света. 15 октября в Кемерове в музее-заповеднике «Красная Горка» состоялась пресс-конференция, на которой непосредственно участники и организаторы экспедиции ответили на вопросы о создании проекта, а также о дальнейшем его продвижении.

Идея у организаторов Александра Холодного и Николая Баландинского появилась во время путешествия по Южной Америке, когда подвозили очередного автостопщика. Почему выбрали именно эту, типично русскую «буханку» для путешествия по всему миру? Это было сделано, для того чтобы развеять стереотипы о русских автомобилях. Естественно, в комической форме.

Николай Баландинский, непосредственно участник и соучредитель экспедиции, рассказал подробнее о путешествии:

- Это не нон-стоп и не автопробег. Путешествие многоэтапное, размеренное, с достаточно подробным знакомством с теми странами, через которые мы проехали. Например, африканский этап разбит на три части, что связано прежде всего с климатическими условиями, а также с оформлением визовых документов. Я общался с посольствами Нигерии, Камеруна, Гвинеи, Гвинеи-Бисау. У всех людей была одна реакция: они помнят эту машину. Они ездили в детстве на таких машинах, и у всех были наши машины. Куда вы делись, спрашивают? Мы проехали Западную Африку, Южную Америку, Северную Америку и в этом году посетили Австралию. Наша «буханка» проехалась по малознакомым, не туристическим местам. И мы надеемся, она открыла множество интересных туристических маршрутов.

- Главная наша задача, которую мы преследовали, - добавил Александр Холодный. – знакомство иностранцев с Россией и русскими людьми, чтобы в последствии у них исчезли какие-то ложные представления о нашей стране. И наша машина помогла нам в этом. Ведь такая машина, как «буханка» - это мост между прошлым и настоящим, между настоящим и будущим.

Сейчас кругосветка находится на завершающем этапе: движется из Владивостока в Москву. По пути они заезжают в разные города России и знакомятся с другими народами, их культурой и достопримечательностями.