2019-10-17T18:01:04+03:00
Общество

Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Афиша "Комсомольской правды"
Ирина АВТУШКО
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Мероприятие воссоздаст атмосферу галантной эпохи XIX века.ФОТО: Любовь ФУРСМероприятие воссоздаст атмосферу галантной эпохи XIX века.ФОТО: Любовь ФУРС
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А вы поедете на бал?

Погружаемся в незабываемую атмосферу XIX века

В витражном зале Кемеровской областной научной библиотеки имени Федорова в честь 205-летия со дня рождения великого русского поэта Михаила Лермонтова состоится Лермонтовский бал.

Студия исторического и постановочного танца «Сюита» представит театрализованную инсталляцию по мотивам романов Лермонтова, во время которой зрители даже смогут стать участниками представления.

Мероприятие воссоздаст атмосферу галантной эпохи XIX века. Помимо исторических танцев, во время бала будет возможность услышать стихотворения выдающегося литературного классика и романсы, созданные на стихи Лермонтова. Дамы и кавалеры, одетые в костюмы лермонтовской эпохи, исполнят контрдансы, кадрили, вальсы, польки и мазурки.

Студия «Сюита» приглашает прикоснуться к прекрасному, стать галантными кавалерами, прекрасными дамами, почувствовать причастность к истории своей страны, имеющей красивые бальные традиции и великую литературу.

Кемеровская областная научная библиотека

ул. Дзержинского, 19

19 октября, начало в 14.00

Вход свободный

Спектакль «Ночь ошибок» - это галерея ярких образов, блестящих комедийных ситуаций, зрелище жизнерадостное и праздничное.ФОТО: Юрий КУЗНЕЦОВ

Спектакль «Ночь ошибок» - это галерея ярких образов, блестящих комедийных ситуаций, зрелище жизнерадостное и праздничное.ФОТО: Юрий КУЗНЕЦОВ

Каждый может ошибаться

Смотрим жизненный спектакль

Театр для детей и молодежи приглашает зрителей на спектакль «Ночь ошибок». Это озорной спектакль, поставленный по пьесе английского драматурга XVIII века Оливера Голдсмита, построенной на круговороте веселых недоразумений, трюков и розыгрышей.

Цепь невероятных событий разворачивается в доме почтенного английского семейства, покой которого нарушают два молодых лондонских джентльмена. В доме достопочтенного мистера Хардкасла, где живет его дочь, воспитанница и приемный сын, оказывается много молодежи. За одну короткую летнюю ночь происходит столько ошибок и недоразумений, что бедный глава семейства не в силах разобраться: кто в кого влюблен? Кто кого ненавидит? Хорошо, что ночь ошибок проходит, а утро и любовь все расставляют по своим местам.

Спектакль «Ночь ошибок» - это галерея ярких образов, блестящих комедийных ситуаций, зрелище жизнерадостное и праздничное. Не верите? Приходите и убедитесь сами. Не прийти - вот это точно будет ошибкой.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

19 октября, начало в 17.00

Цена билетов: 400 рублей

В Кемерове стартует престижный международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава-2019».ФОТО: Пресс-служба АКО

В Кемерове стартует престижный международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава-2019».ФОТО: Пресс-служба АКО

Лучшие вызываются на ковер!

Болеем за наших в престижном турнире по вольной борьбе

В Кемерове стартует престижный международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава-2019».

На кемеровском ковре встретятся более двухсот сильнейших борцов из ближнего и дальнего зарубежья. Свое участие уже подтвердили 30 стран, в том числе Армения, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Венгрия, Узбекистан, Германия, Казахстан, Китай, Литва, Латвия, Молдова, Монголия, Польша, Румыния, Словакия, США, Сербия, Турция, Индия, Эстония, Финляндия, Южная Корея и Япония. Интересно, что география турнира вновь расширилась: впервые своих борцов в Кузбасс отправят Туркмения и Бельгия.

Кроме того, на «Шахтерской славе» выступят команды из 12 регионов России: Калининградской области, Красноярского края, Чеченской Республики, Республики Тыва, Иркутской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Новосибирской области, Московской области и другие. На правах хозяев наиболее представительной командой по количеству участников будет Кузбасс.

Точное количество наших кузбасских ребят будет известно позже, но, как правило, это около 30 спортсменов. Приходите поддержать наших участников, соревнования обещают быть зрелищными.

Губернский центр спорта «Кузбасс»

б-р Строителей, 55, т.: (384-2) 45-21-67

18 - 20 октября, начало в 16.00

Цену билетов уточняйте у организаторов

Над бабочкой из дамасской стали Евгений Попов работал более двух лет. Каждое крылышко состоит из 100 слоев разной стали.ФОТО: Личный архив

Над бабочкой из дамасской стали Евгений Попов работал более двух лет. Каждое крылышко состоит из 100 слоев разной стали.ФОТО: Личный архив

Поэзия металла

Идем на необычную выставку

Накануне Сибирского музыкального форума «Акколада» в Государственной филармонии Кузбасса открывается выставка кемеровского мастера по художественной ковке Евгения Попова. На втором этаже в фойе представлены 20 работ талантливого мастера, выполненных из металла и дамасской стали.

Кованые изделия концентрируют в себе весь спектр истории от технического прогресса до развития творческой мысли, ведь кузница - это начало всего. Поэтому художественная ковка не теряет популярности веками. У каждой кованой скульптуры - своя история. Например, над бабочкой из дамасской стали Евгений Попов работал более двух лет. Каждое крылышко состоит из 100 слоев разной стали. Чтобы добиться уникального рисунка, мастер полировал ее до зеркального отражения и обрабатывал кислотой. Увидеть и сфотографировать эту и другие скульптуры можно совершенно бесплатно в часы работы филармонии.

Государственная филармония Кузбасса

пр. Советский, 68

16 - 20 октября, с 10.00 до 18.00

Вход свободный

ИСТОЧНИК KP.RU

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