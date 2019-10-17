Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Жизнь на хрупких чашах «Весов»

Познаем ценность жизни на спектакле Евгения Гришковца

Как живется Эдуарду в маленьком городишке Челябинской области? Прилично ли быть отцом в возрасте «за 50»? Мальчик или девочка - кто лучше? Имеет ли значение место и время рождения для судьбы человека? И вообще, как меняется жизнь после рождения ребенка? Именно об этом говорят главные герои спектакля «Весы» Евгения Гришковца. К слову, постановкой спектакля занимался сам автор.

Каждый человек хотя бы раз побывал в родильном доме - в большинстве случаев именно здесь проходят первые минуты, часы и дни жизни. А потом, спустя много лет, люди вновь возвращаются сюда: уже для того, чтобы встретиться со своими собственными детьми и внуками. Вот так получилось и в этот раз. Четверо мужчин в холле родильного дома ждут добрых вестей. Один из них решил «рожать вместе с женой». И это решение полностью изменило его мировоззрение. Другой - многодетный отец. У него уже есть две дочки, и вот-вот должен родиться еще один ребенок. Только пока неизвестно, кто именно: малышу будут рады в любом случае. А что делает убеленный сединами мужчина в холле роддома? Неужели?..

Торжество жизни, радость отцовства и счастье оттого, что твой друг стал отцом - все это есть в «Весах». И не важно, под каким знаком зодиака родился ребенок. Важно лишь то, что его ждут и любят.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

19 октября, начало в 18.30

Цена билетов: от 400 до 800 рублей

Аппликации из ткани, текстильная мозаика, стеганые изделия - все это издавна было одним из видов рукоделия у совершенно разных народов. Собирая воедино маленькие кусочки ткани, мастерицы создавали одежду, одеяла и даже ковры.ФОТО: Анастасия ДОЛГОВА

Лоскуток к лоскутку

Разгоняем осеннюю хандру яркими красками пэчворка

Аппликации из ткани, текстильная мозаика, стеганые изделия - все это издавна было одним из видов рукоделия у совершенно разных народов. Собирая воедино маленькие кусочки ткани, мастерицы создавали одежду, одеяла и даже ковры! К слову, сегодня известен египетский орнамент, который был создан из кусочков кожи газели около 980 года до нашей эры. К этому же времени относится костюм с украшениями из лоскутов, который экспонируется в одном из музеев Токио. А в 1920 году в пещере Тысячи Будд был найден ковер, который был собран около Х века из множества кусочков одежд паломников. А еще лоскутные картины - это самые настоящие обереги!

Но есть у лоскутной техники и другое предназначение. На смену одеялам, которые использовались каждый день, пришли яркие праздничные панно. Мастерицы сочетают разноцветные и разнофактурные кусочки в единое полотно - и вот уже машут крыльями лоскутные жар-птицы, волшебным колесом катится солнышко, распускаются текстильные цветы и вырастают города…

Именно такая - яркая, позитивная и очень добрая - выставка работает в выставочном зале Дома творческих союзов. Ее авторы - гости из Новосибирска, мастерицы народного клуба лоскутного шиться «Золотая долина» и его руководитель Галина Меркулова. Работы, представленные на выставке (панно, одеяла, обереги), принимали участие в городских, межрегиональных, всероссийских, международных выставках, фестивалях, конкурсах и получали заслуженные награды.

Городской выставочный зал Дома творческих союзов

пр. Кузнецкстроевский, 1, т.: (384-3) 46-42-65

С понедельника по четверг - с 8.30 до 17.30, пятница - с 8.30 до 15.00. Обед - с 13.00 до 14.00

Цена: от 50 до 70 рублей

Подвиги сибирских стрелков до сих пор вспоминают. Именно о них и пойдет речь на интерактивной военно-исторической программе «Сибирские стрелки. Забытый подвиг».ФОТО: Артем ПЕРЕВАЛОВ

Сибирские стрелки. Забытый подвиг

Примеряем солдатскую униформу

В тяжелый для Родины час русские люди всегда объединяются, чтобы дать отпор врагу. Не жалея себя, они вступают в противоборство. И, случается, ценой собственной жизни побеждают неприятеля. Такие подвиги вносятся в историю. А случается, что о них на время забывают. Так случилось и с сибирскими стрелками.

18 июля 1914 года в России была объявлена всеобщая мобилизация. Не остались в стороне и сибиряки, которые всегда славились своим умением метко стрелять. За время Первой мировой войны из Сибири на фронт было отправлено 14 сибирских стрелковых дивизий. Именно они стали последним крупным резервом первоочередных частей Российской империи, брошенных на чашу весов начального периода войны. Сибиряков враг боялся, говорили, что когда германцы узнавали о российских полках, они выставляли двух часовых. Но если разведывали, что подошли сибиряки, выставляли по 20 часовых!

Та война давно прошла, после нее были и другие, но подвиги сибирских стрелков до сих пор вспоминают. Именно о них и пойдет речь на интерактивной военно-исторической программе «Сибирские стрелки. Забытый подвиг». Здесь можно будет побывать на лекциях про знаменитых сибиряков и о снаряжении и вооружении армий времен Первой мировой войны. А еще - в буквальном смысле прикоснуться к истории - увидеть и потрогать винтовки Mauser Gewehr 98 (Маузер 98), макеты штыков к ним, униформу и снаряжение германского солдата 128-го пехотного Данцигского полка, австрийских солдат, а также элементы их полевого быта.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

19 октября, начало в 14.00

Цена билетов: от 100 до 150 рублей

Про букву «ТЫ» и девочку, которая все делала наоборот

Вспоминаем старую добрую сказку

Жил да был детский писатель - хороший такой, но не слишком удачливый. И однажды к нему в квартиру попала маленькая девочка - забавная такая, с косичками и необычным именем. Звали девочку Фенькой, но не только имя у нее было необычным. Фенька все делала наоборот. Она сидела на столе, а не на стуле, сначала вытиралась, потом умывалась, перед сном говорила «Добрый день», а утром - «Спокойной ночи». А вместо супа, каши и котлет ела гвозди, пуговицы и спички. Как же быть писателю с Фенькой? Да просто перевоспитать!

Если вы думаете, что все и сразу получилось, вы ошибаетесь. Писатель предпринял несколько попыток перевоспитать девочку, но все они оказались неудачными. Тогда он решил научить ее читать. Фенька узнала из книг о том, как нужно себя правильно вести, что можно кушать, а что нельзя - и поверила им! Словом, полностью перевоспиталась.

Театр «СинТезис»

пр. Кузнецкстроевский, 1, т.: (384-3) 46-42-91

19 октября, начало в 11.00

Цена билетов: от 150 до 200 рублей