В Кемерове стартует VII международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава-2019»

В Кемерове стартует престижный международный турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава-2019» - уже седьмой по счету начиная с 2013 года. Соревнования пройдут 19 и 20 октября в ГЦС «Кузбасс».

Незадолго до начала состязаний стал известне окончательный состав участников. Так, за звание сильнейших будут бороться более двухсот сильнейших борцов из ближнего и дальнего зарубежья. Свое участие подтвердили 29 стран, в том числе Армения, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Венгрия, Узбекистан, Германия, Казахстан, Китай, Литва, Латвия, Молдова, Монголия, Польша, Румыния, Словакия, США, Сербия, Турция, Индия, Эстония, Финляндия, Южная Корея и Япония. В этом году география турнира вновь расширилась: впервые своих борцов в Кузбасс отправят Туркмения и Бельгия.

Кроме того, на «Шахтерской славе» выступят команды из 14 регионов России: Калининградской области, Красноярского края, Чеченской Республики, Республики Тыва, Иркутской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Новосибирской области, Московской области и др. На правах хозяев наиболее представительной командой по количеству участников будет Кузбасс.

Как сообщили в администрации области, по традиции участники сразятся не только за звание победителей, но и солидные призовые. Кроме того, лучший боец получит специальный приз от губернатора – автомобиль. А лучшему иностранному спортсмену вручат эксклюзивную медаль весом 200 граммов из чистого золота.

19 октября, в субботу, в ГЦС «Кузбасс» в 16.00 начнется торжественное открытие соревнований, после чего зрителей ждут полуфинальные поединки во всех весовых категориях. 20 октября с12.00 до 14.00 будут проходить утешительные встречи во всех категориях, а с 15.300 будут проходить финальные встречи.