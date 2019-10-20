2019-10-20T09:34:05+03:00
Происшествия

Двое кузбассовцев погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае

Еще один кузбассовец числится пропавшим без вести
Екатерина РОМАНОВА
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Двое кузбассовцев погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае. ФОТО: ГУ МЧС России по Красноярскому краюДвое кузбассовцев погибли при прорыве дамбы в Красноярском крае. ФОТО: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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Двое жителей Кузбасса погибли при обрушении дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края. Они работали на золотодобывающей артели. Еще один кузбассовец числится пропавшим без вести.

Чрезвычайное происшествие случилось рано утром 19 октября, когда многие рабочие золотодобывающей артели спали. Четырехметровая волна, которая образовалась после обрушения, смыла два общежития вахтового поселка. 15 человек погибли, из них 11 уже опознаны. 16 человек получили травмы различной степени тяжести и сейчас получают необходимую медицинскую помощь. Еще шесть человек числятся пропавшими без вести.

Среди погибших – двое кузбассовцев. Они все в момент ЧП спали в вагончиках, которые буквально смыло водой. Еще один кузбассовец числится в списках пропавших без вести – о его судьбе пока ничего не известно.

Сейчас в Курагинском районе продолжаются поисково-спасательные работы и работы по ликвидации последствий ЧП. Спасатели и пожарные обследуют береговую линию и русло реки Сейба. На месте работают кинологические расчеты МЧС. Кроме того, специалисты разбирают завалы мусора по берегу реки. Поиск пропавших без вести осложняется тем, что температура воздуха опустилась до -7 градусов, идет снег.

Правительство Кузбасса приняло решение оказать помощь семьям погибших земляков в доставке тел на родину и в захоронении. Также семьям будет оказана материальная помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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