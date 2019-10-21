Экс-начальник подразделения РЖД в Кемерове попытался дать взятку и потерял два миллиона

Бывший руководитель структурного подразделения ОАО «РЖД» в Кемерове попал под суд за покушение на дачу взятки должностному лицу. Он пытался дать взятку оружием за то, чтобы получить земельный участок.

Теперь уже бывший начальник структурного подразделения ОАО «РЖД» участвовал в предпринимательской деятельности - он фактически управлял компанией «Гарант». Компания сдавала в аренду принадлежащие ей железнодорожные пути необщего пользования, а также в субаренду земельные участки, прилегающие к путям и принадлежащие ОАО «РЖД».

В июне 2018 года бывший начальник подразделения собирался получить в аренду один из участков и через технического директора «Гаранта» предложил одному из заместителей начальника Западно-Сибирской железной дороги взятку. При этом он намеревался оплатить покупку охотничьего ружья марки «Блейзер» стоимостью 470 тысяч рублей. Однако чиновник от взятки отказался, а о попытке дать ее сообщил в УФСБ.

- Преступная деятельность начальника структурного подразделения ОАО «РЖД» в городе Кемерово пресечена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области, - сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. - Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей.