Серебряный возраст гостеприимства

Вместо отдыха на пенсии – новая карьера в отельном бизнесе, вместо возни на огороде – новые горизонты и знакомства. Такой путь выбирают кузбассовцы предпенсионного возраста, участвующие в программе профессиональной переподготовки WorldSkills Russia, подготовленной по заказу Министерства труда.

Итак, каким должен быть идеальный администратор отеля? Сегодня многие владельцы гостиничного бизнеса, особенно если речь идет о семейных пансионатах, санаториях, бюджетных хостелах, задумываются о том, что окружить постояльцев заботой и сделать обстановку домашней, скорее под силу администраторам старшего возраста. Мудрость и чуткость, приобретенная с годами деликатность и умение сглаживать острые углы – эти качества для работников отелей бесценны. Поэтому компетенция «Администрирование отеля» в Кемерово востребована.

- Сейчас мы набрали первую группу, - рассказывает Светлана Козлова, сертифицированный эксперт союза WorldSkills, заместитель директора по инновационному развитию Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг. – Курс рассчитан на 144 часа, занятия будут проходить по индивидуальному графику, поскольку многие будут учиться по выходным и вечерам, без отрыва от работы. Сначала «студентов» ждут лекции, но акцент в программе смещен в сторону практических занятий. Учащиеся будут осваивать специальность за стойкой отеля – для этого на нашей образовательной плоащдке в техникуме имеется вся материальная база. Прием гостей, заселение, расчет, решение конфликтных ситуаций, обработка запроса бронирования – эти и многие другие навыки будут освоены в ходе тренингов.

- Ни когда не знаешь, чего ждать от жизни. Особенно сегодня, - говорит одна из первых студенток курса Оксана Логвенкова. – Я по специальности педагог, 18 лет проработала учителем. Слышала о программе немало хороших отзывов, вот и решила получить новые знания в современном формате.

После сдачи практического экзамена, выпускникам выдадут сертификат и скиллс-паспорт международного образца. Это новый, но высоко оцененный российскими работодателаями документ.

Ирина Часовских сейчас занимает должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе Топкинского технического техникума. До этого работала главой территории, на различных постах в администрации и в КУМИ.

- Такие программы для людей старшего возраста очень актуальны, - говорит она. – Я узнала, что на одной из образовательных площадок, в Кемеровском техникуме индустрии питания и сферы услуг, предлагают пройти переподготовку по таким компетенциям, как «Кондитерское дело», «Поварское дело», «Хлебопечение» и «Администрирование отеля». Мне оказалась больше по душе последняя специальность, но я думаю многие женщины найдут себя и в остальных направлениях. Программа очень продуманная. Здорово, что нам дали выбрать комфортный график.

КОНКРЕТНО

Желающим пройти переобучение нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru/ Для этого надо ввести контактные личные данные, чтобы подтвердить ваше право на бесплатное переобучение. На сайте представлены 122 компетенции.

В 2019 году освоить новую специальность могут те, кому осталось 5 и менее лет до пенсии.

Сейчас по специальности «Администрирование отеля» ведется новый набор. Кроме того в Кузбассе предпенсионеры успешно осваивают профессии повара, кондитера, химика-лаборанта, геодезиста, воспитателя, учителя начальных классов и многие другие.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».