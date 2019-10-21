Родился в рубашке: Александра Боровского, погибшего при прорыве дамбы в Красноярском крае, всю жизнь считали счастливчиком

Всю жизнь про Александра Боровского говорили: в рубашке родился! И действительно: неудачи и беды обходили его самого и семью стороной, любое дело спорилось в его руках, а в окружении были лишь хорошие люди.

- Папа ведь и вправду родился в рубашке, - улыбается сквозь слезы дочь Александра, Елена. – И потом всю жизнь был настоящим счастливчиком, фортуна рядом с ним за руку ходила.

Был… Теперь к этому слову придется привыкать самой Елене, ее сестре Наталье, маме Галине Викторовна и двум братьям, Сергею и Олегу. В сентябре Александр Боровской в первый раз отправился на вахту на прииск в Курагинский район, неподалеку от Щетинкино, что в Красноярском крае, и там удача впервые отвернулась от него.

В ноябре супруги отмечали бы 30-летие своей семьи. Фото: из архива семьи Боровских.

Две семьи, дети и внуки

Тисуль – небольшой поселок городского типа в Кузбассе. Чуть меньше 7,5 тысячи жителей. Все на виду, друг друга знают. Александра Боровского уважали: хороший мужик, крепкий, хозяйственный. В июне юбилей справил – 65 лет. Дом новый купили. Дети уже взрослые, разъехались – кто в Иркутск, кто в Красноярск. Лишь одна дочка с родителями в Тисуле осталась.

В ноябре у Галины и Александра Боровских был бы юбилей – 30 лет супружеской жизни. Второй брак. От первого брака у Александра два сына, во второй семье – две дочки. Несмотря на новую семью, отец продолжал общаться с сыновьями, и сейчас уже взрослые мужчины поддерживают отношения с сестрами, ездят друг к другу в гости. Да и их матери смогли найти общий язык. Александр как настоящий мужчина главным в жизни считал детей, оттого-то и не разделял, в какой семье они растут. Был достойным примером сыновьям и дочерям.

- Он был хорошим отцом. Я ему не родная по крови, но другого отца у меня никогда не было. Вместе уроки учили, в школу ходили, отдыхали… Папка был хорошим человеком, самым лучшим, наверное, - со слезами в голосе продолжает Елена.

Нужно ли говорить, что и в своих шести внуках Александр души не чаял. Самой младшей, Катюше, всего четыре годика. Они с мамой Натальей живут в Красноярске, и Александр, отправляясь на вахту, всегда находил время съездить в гости к своим родным. Катя и сейчас очень ждет деда, пишет ему письма: когда приедет поиграть с ней?

Александр Боровской с младшей внучкой Катей. Фото: из архива семьи Боровских.

Любил жизнь

- Отец любил жить. Он постоянно чему-то учился, всем интересовался. Искал себя - сменил несколько специальностей. Был начальником караула пожарной части, работал в милиции, - воспоминания об отце заставляют Елену улыбнуться. – А в последнее время работал водителем на «больших» машинах.

Пять лет назад Александр Боровской вышел на пенсию, но работать не перестал. Силы есть, а вот пенсии на достойную жизнь не хватает. Вот и не стал работу бросать. Работал, дом новый – в этом году купили! - благоустраивал, хозяйством занимался. А еще – с удовольствием общался с соседями, помогал чем мог.

- Мне кажется, в Тисуле нет ни одного человека, кто бы сказал про него плохое слово, - уверена Елена. – Папа был добрым человеком, неравнодушным. Все его любили.

Спасатели работают на месте трагедии. ФОТО: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Последняя вахта

В небольшом Тисуле не найти работы с хорошей зарплатой, вот и ездят мужики на вахты в Красноярский край. И Александр не раз работал на различных приисках. На этот, в Курагинском районе, самый дальний из всех, в конце сентября поехал в первый раз. Говорили, хорошо платят.

- Связь там была не очень, - продолжает Елена. – Удавалось созвониться лишь раз в день, да и то он все время «пропадал». Провожали на двухмесячную вахту со спокойной душой: привыкли, да и не могло с отцом ничего плохого случиться. Ему ж всегда и во всем везло.

Почти половина вахты прошла, осталось подождать еще месяц – и вернется Александр домой, к жене, дочери и внукам. В субботу Галина Викторовна увидела по телевизору сюжет о прорыве в дамбе. «Там же где-то папка наш», - всплеснула она руками. Набрала номер супруга, а он не отвечает. Подумала, что связь плохая, сигнала просто нет.

Четырехметровая волна накрыла поселок золотодобытчиков. ФОТО: ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

А на следующий день в дом пришли представители администрации Тисуля. И тут женщина с ужасом поняла, отчего телефон не отвечает.

- Его имя в списке погибших, но пока не было процедуры опознания, - успокаивали Галину Викторовну. И робкий лучик надежды, что ошиблись, что Саша вот-вот позвонит вновь и вновь грел душу супруги.

-На опознание ездила Наташа. Позвонила оттуда, сказала, что это он. Сразу узнала, - Елена вновь плачет. – Она домой сейчас едет. И папочку скоро привезут…

Александр перепробовал много профессий, а в последнее время водил "большие" машины. Фото: из архива семьи Боровских.

Напомним, трагедия на золотом прииске произошла рано утром 19 октября. Около шести часов утра одну за другой под напором воды в реке Сейбе прорвало пять дамб. Сейчас уже установлено, что они были построены незаконно, с нарушениями. Огромная волна накрыла вахтовый поселок, где находились золотодобытчики. 15 человек погибли, 27 пострадали. Судьба еще пятерых до сих пор неизвестна. Среди погибших – двое кузбассовцев: Александр Боровской из Тисуля и Валерий Трофимов из Мариинска. Судьба Евгения Гриценко, жителя Тисуля, остается неизвестной.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выразил соболезнования семьям погибших. По его распоряжению им будет оказана помощь в захоронении погибших, а также оказана необходимая материальная поддержка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Следствие: после ЧП на прииске, где прорвало дамбы, руководители пытались вывезти документы и системные блоки

На скамье подсудимых сейчас Андрей Еганов, начальник участка. Он говорит, что скрываться от правосудия не собирается и, несмотря на отсутствие прописки, в Красноярске у него жена и приемный сын. Просит оставить на свободе. (подробности)

Семьям погибших при прорыве дамбы кузбассовцев выплатят по миллиону рублей

Семьи двоих кузбассовцев, погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае, получат страховые выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда России. (подробности)

«Вышел покурить и выжил»: старатель, рискуя жизнью, спас двоих товарищей при прорыве дамбы под Красноярском

В момент прорыва дамбы я находился на улице и потому сумел спастись. Полез спасать других. Первым попался здоровый мужик, килограммов 170, наверное. Пока я его тащил, сломал руку. Но в тот момент это не понял, вытащил еще одного. А третий умер у меня на руках (подробности).

Список погибших при прорыве дамбы под Красноярском: "КП" публикует имена

Сначала сообщалось о трех погибших, но страшная цифра начала расти. Сейчас сообщается о 15 погибших. Это работники золотодобывающей артели, они во время прорыва дамбы спали в своих вагончиках и их буквально смыло волной. (Подробности)

Узнала на фото с места трагедии затопленную машину Андрея: жена начальника участка, где прорвало дамбу, не может дозвониться до мужа

Снежанна рассказала, что дамбы на Сейбе уже прорывало, но это был самый стабильный участок. (Подробности)