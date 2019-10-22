2019-10-22T07:02:33+03:00
Происшествия

Пациента оставили на крыльце больницы в Кемерове

Мужчина лежал на земле, пока все проходили мимо
Екатерина РОМАНОВА
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Пациента оставили на крыльце больницы в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com, "FBI Ленинск-Кузнецкий"Пациента оставили на крыльце больницы в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com, "FBI Ленинск-Кузнецкий"
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Скандальный ролик опубликовал один из очевидцев в социальных сетях. Камера зафиксировала, как пожилой мужчина, одетый лишь в футболку и штаны, сидит на земле возле входа в больницу.

Пациента оставили на крыльце больницы в Кемерове..Видео: vk.com, "FBI Ленинск-Кузнецкий"

На кадрах видео запечатлено, как мужчина в футболке, штанах и полуснятой куртке сидит рядом с входом в больницу. Рядом с ним находится еще один мужчина, одетый в форменную куртку. Он пытается поднять сидящего, но тот все время заваливается на бок.

- Вынесли дедушку какого-то из больницы и просто бросили. Стоит тут дворник, охранник, работники все смотрят. Вот что творится в больнице в Кедровке, - такими словами, перемежая их нецензурной лексикой, сопроводил ролик его автор.

Пользователи соцсетей тут же подхватили: мол, врачи во всем виноваты, вместо того чтобы помочь человеку, равнодушно выгнали его из больницы. «Если он пьяный, могли бы отправить его в нужное место, но не на улицу же!» - заявляет один из комментаторов. «Ему действительно помощь нужна, но не медицинская. Больница - не вытрезвитель, пьяным там делать нечего», - соглашается с ним другой пользователь.

«Видео сделали, а чем помогли? Лично я бы разнесла всю больницу за такое отношение. Какая разница - пьяный или нет. Это в первую очередь ЧЕЛОВЕК. И ему нужна помощь», - уверенно пишет еще один пользователь.

Впрочем, оказалось, что мужчине к моменту, запечатленному на видео, уже оказали необходимую помощь, а из больницы его никто не выгонял. Об этом рассказал главный врач кемеровской горбольницы № 11 Александр Самсонов.

- В понедельник, около 14.45 в приемное отделение стационара больницы в Кедровке обратился мужчина с ушибом. Ему была оказана необходимая медпомощь, показаний для госпитализации не было. После мужчина в сопровождении своего знакомого отправился домой, - отметил Александр Самсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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