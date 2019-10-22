2019-10-22T06:09:42+03:00
Звезды

Межрегиональный конкурс-фестиваль «Кузбасс-fest: театр здесь!» стартовал в Кемерове

Участие в фестивале принимают театры со всей Сибири
МАРИЯ ТОЛМАЧЕВА
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Межрегиональный конкурс-фестиваль «Кузбасс-fest: театр здесь!» стартовал в Кемерове. ФОТО: Мария ТолмачеваМежрегиональный конкурс-фестиваль «Кузбасс-fest: театр здесь!» стартовал в Кемерове. ФОТО: Мария Толмачева
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21 октября перед торжественной церемонией открытия Межрегионального конкурса-фестиваля «Кузбасс-fest: театр здесь!» состоялась пресс-конференция, на которой руководство и организаторы ответили на вопросы.

Программу фестиваля открыло выступление театра танца Кемеровского государственного института культуры «Живые лица» в областном драмтеатре имени Луначарского.

- Одно из главных отличий нашего фестиваля от предыдущих – у нас выросли рамки, - отмечает Марина Евса, начальник департамента культуры и национальной политики Кемеровской области. – Мы пригласили с Сибирского федерального округа наших коллег, чтобы они приняли участие в нашем фестивале. Также мы удивим зрителей различными сценическими площадками, на которых будут проходить спектакли, например: отдел внутренних дел, перинатальный центр, общественный транспорт, даже католический собор. Добавим еще, что новым выступит межрегиональная образовательная лаборатория-форум, в рамках которой будут проведены мастер-классы ведущих российских педагогов по театральному мастерству.

Организаторы уточнили, что посетить спектакли на разных площадках может любой желающий, т.е. данная программа направлена не на конкретный узкий круг лиц.

- Мы хотим заявить сегодня о себе с тем, чтобы из года в год стремились к нам, в наш Кузбасс, в театры, и это было престижно – участвовать в наших фестивалях – это одна из тех задач, которые мы в том числе ставим, - комментирует Марина Евса.

- Тут, конечно, есть стремление отойти от этого некоего стандартного мероприятия, которое проходит во многих регионах, просто смотра лучших спектаклей, и создать что-то более крупное и более интересное зрителю, - добавил Андрей ронин, театральный критик.

Основные номинации, представленные на фестивале, во всех четырех жанрах: «Лучший спектакль», «Лучшая мужская/женская роль», «Лучшая роль второго плана» и «Лучшая режиссура».

- Мы понимаем, что не у каждого будет возможность посетить всю программу. Очень много хороших спектаклей, которые вечером не поставишь. Приходится ставить и на раннее и на более позднее время. Мы охватываем тем самым не только зрителей, которые освобождаются вечером, но и тех свободных мам, пап и всех остальные, которые свободны днем, - отметил Алексей Разуков, директор и художественный руководитель Кемеровского областного театра драмы имени Луначарского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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