Мэр Новокузнецка встретился с коллективом Центральной ТЭЦ

У ТЭЦ «Центральная», самой проблемной в Новокузнецке, появился новый собственник. С коллективом, внутри которого возникла напряженная обстановка, встретился Сергей Кузнецов.

На прошлой неделе был подписан акт приема и передачи имущества ТЭЦ «Центральная» новому собственнику. Одновременно с этим внутри коллектива возникла напряженная обстановка: работники предприятия переживают, сохранятся ли рабочие места и социальные гарантии. Чтобы разобраться в ситуации, глава города Сергей Кузнецов встретился с коллективом ТЭЦ, которая обслуживает часть Центрального и Куйбышевского районов. О результатах встречи мэр города сообщил в своем аккаунте «ВКонтакте».

«После кризисного периода вместе нам удалось вывести это предприятие из банкротства. И в настоящий момент мы начинаем жить буквально заново! - написал Сергей Кузнецов. - Наша главная задача - не только сохранить профессионалов своего дела, но и традиции предприятия, успешно выполнять основную миссию - обеспечивать город энергоресурсами.

В коллективе ТЭЦ растет напряженность. ФОТО: vk.com, Сергей Кузнецов.

Глава города отметил, что в этом году ТЭЦ «Центральная» впервые за много лет получила паспорт готовности к зиме в Минэнерго и полностью была готова к отопительному сезону. И в этом - немалая заслуга всех специалистов, работающих на предприятии. До 31 октября кадровая служба ТЭЦ и городская комиссия по труду планируют завершить процедуру перевода работников в новую компанию - «Энерготранзит». Не исключено, что некоторым из них предложат вакансии на других предприятиях холдинга. Однако в этом случае специалистам гарантированы сохранение заработной платы и соцпакет.

- Еще раз подчеркиваю, главное - это люди! Мы не можем потерять при переходе ни одного человека. И наша позиция однозначна: заработная плата и социальные гарантии должны и впредь обеспечиваться согласно трудовому законодательству и коллективному договору, - заявил Сергей Кузнецов.