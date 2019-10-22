2019-10-22T16:20:29+03:00
Общество

«Все смели»: в Кузбассе дорожает гречка

Одни на рост цен не обращают внимания, а другие уже покупают крупу впрок
Екатерина РОМАНОВА
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«Все смели»: в Кузбассе дорожает гречка«Все смели»: в Кузбассе дорожает гречкаФото: Екатерина РОМАНОВА
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Гречка подорожает! Этим сообщением делятся друг с другом кузбассовцы и готовятся штурмовать магазины в поисках дешевой крупы. Но пока цены остаются на прежнем уровне.

Уже в октябре цена на гречку начала расти, а в ноябре может быть скачок на 20-25 процентов. Причина подорожания – сокращение посевных площадей и снижение производства, которое последовало за перепроизводством гречки в предыдущие два года, когда и цены на крупу были довольно низкими. По данным статистики, сейчас оптовая цена гречки первого сорта составляет около 43 рублей за килограмм против 27 рублей в прошлом месяце и 18-19 рублей годом ранее. Производители увеличили стоимость крупы на 30 процентов, а вот на рознице это пока не так заметно.

Мы решили проверить, выросли ли цены на гречку в Кузбассе. Как оказалось, цены пока держатся на прежнем уровне. Можно приобрести как крупу за 24,6 рубля за 800-граммовую пачку, так и за 83,7 рубля за 900-граммовую. При этом рядышком будут пакеты по 35, 43, 50 рублей за 800-900 грамм.

Сегодня на полках спокойно уживаются упаковки с гречкой по 24 и по 83 рубля Фото: Екатерина РОМАНОВА

Сегодня на полках спокойно уживаются упаковки с гречкой по 24 и по 83 рубляФото: Екатерина РОМАНОВА

- Нет, у нас в магазине все спокойно, никакого ажиотажа насчет гречки нет, - удивленно ответила на мой вопрос одна из продавцов магазина торговой сети. – Нам ничего не говорили о повышении цены.

В магазине другой сети также заявили, что об изменении цены им ничего не сообщали, а известия о существенном и быстром повышении цены назвали глупостью.

- Хотя… Знаете, тут недавно у нас были небольшие перебои с поставками гречки. Несколько дней ее не было, а когда завезли – по прежней цене! – бабульки буквально смели ее с полок, - припомнила одна из продавцов.

Мы прошли по магазинам крупных торговых сетей, которые есть в каждом кузбасском городе, и везде цена на гречку такая же, какой была пару недель назад. По крайней мере, пока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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