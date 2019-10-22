В Кузбассе объявлен новый конкурс на лучшую фотографию парка Ангелов

В Кузбассе стартует фотоконкурс «Парк пяти сезонов. Особый, пятый сезон». Он стал вторым по счету с момента открытия памятного места - парка Ангелов.

В новом объявленном конкурсе, который носит название «Парк пяти сезонов. Особый, пятый сезон», участниками зовут стать профессиональных фотографов - национальность, пол, возраст и место проживания значения не имеют. Также предоставить свои работы могут коллективы авторов, студий фотографии, редакций.

- От участника требуется не более пяти оригинальных работ, при этом допускаются художественная обработка, ретушь, кадрирование, коррекция контраста и цвета, виньетирование (без фотомонтажа, подписей, рамок и символов на изображении), - рассказали в администрации области.

Как говорится в положении конкурса, работы могут быть цветными и черно-белыми, выполненными в жанре портрета, пейзажа, панорамы или чего-то и вовсе необычного. Главное, отразить тематику конкурса - «Душа человека как особый, пятый сезон». Остальные подробности участия можно узнать здесь.

Фотоконкурс будет проводиться годичным циклом. До 30 ноября принимаются заявки на осенний сезон. Итоги будут подведены 15 декабря.

Победители конкурса «Парк пяти сезонов. Особый, пятый сезон» получат сертификаты на зарубежный авторский фототур «Городские парки», обладателям второго места достанется авторский фототур в России «Городские парки», а «бронзовым призерам» - авторский фототур «Городские парки Кузбасса».

В дальнейшем в парке Ангелов будет организована выставка всех работ-участников.