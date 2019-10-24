Вместо охранника тетя Маша, а учебники за свой счет: прокуратура нашла сотни нарушений в кузбасских школах

Прокуратура в результате проверок обнаружила многочисленные нарушения в школах и детских садах Кузбасса. За 2018 год и прошедший период 2019 года было вынесено 1289 представлений об устранении нарушений. А они касались самых разных аспектов пребывания детей в учреждениях.

Так, в Белове, Новокузнецке, Прокопьевске, Топах, Заводском районе Кемерова, Беловском, Яшкинском и Юргинском районах детей не обеспечивали бесплатными учебниками.

А в ряде других территорий обязанности оплатить расходы на учебную литературу, материально-техническое оснащение школ и охрану возложили на родителей. Такие случаи обнаружились в Белове, Топках, Кировском районе областного центра, Куйбышевском, Орджоникидзевском и Центральном районах Новокузнецка Тяжинском, Яшкинском и Гурьевском районах. Например, в Новокузнецке директор школы заставляла сдать 2200 рублей с каждого ученика, не проживающего на закрепленной за школой территории.

По-прежнему не во всех школах образование доступно для детей-инвалидов. В одной из школ Новокузнецка прокуроры обязали привести в порядок крыльцо, которое затруднительно преодолевать детям в инвалидных колясках.

Еще одним нарушением является создание школами собственных нормативов, которые вызывали протесты у учеников и родителей. Например, в одной из школ Прокопьевска запрещалось носить религиозную одежду и одежду с разными атрибутами и религиозной символикой.

Отдельного внимания заслуживает организация детского питания. В этой сфере меры реагирования были приняты большинством прокуроров по территориям. В Белово, например, к началу учебного года питание организовано не было, а в Прокопьевске школьников не кормили в субботний день, хоть он и является учебным.

В числе других нарушений – использование воды ненадлежащего качества для питья учеников, несоблюдение условий и сроков хранения пищевых продуктов, нарушения при профилактике безнадзорности и правонарушений со стороны школьников, а также сокрытие информации о том, что ученики наносят друг другу телесные повреждения.

Не лучшим образом в ряде учреждений обстояло дело и с охраной детей. В 29 городах и районах отсутствовало оборудование, которое обеспечивает непрерывное наблюдение. И практически в каждой территории выявлены факты, когда учащихся охраняли не лицензированные специалисты, а работники самих школ – сторожа, вахтеры и т.д. Помимо этого, прокуроры неоднократно выявляли отсутствие школах канала передачи тревожных сообщений в Росгвардию или в «Службу 112».

Как сообщили в областной прокуратуре, по результатам всех вынесенных представлений 1452 виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, опротестован 431 незаконный нормативный правовой акт, в суд направлено 360 исков, по инициативе прокуроров 385 лиц привлечены к административной ответственности.