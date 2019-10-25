Учителей усадили за парты

Сегодняшняя школа не та, в которой учились мы с вами. Презентации и проекты, планшеты и смарт-доски, интерактивные игры и виртуальные кейсы... Иногда даже молодые мамы и папы пребывают в шоке от того, как быстро меняется мир. Мало кто задумывается, каково учителям. Особенно педагогам старой закалки. Но благодаря программе переподготовки предпенсионеров по стандратам WorldSkills проблема эта вполне решаемая.

Обучаются кемеровские педагоги «50+» на базе Кемеровского педагогического колледжа. Бесплатные 8-дневные курсы позволяют, что называется, «оставаться в тренде».

- Мы ведем переподготовку по направлениям «Преподавание в младших классах» и «Дошкольное воспитание», - рассказывает заместитель директора по научно-методической работе, сертифицированный эксперт Ирина Дмитриева. - Очень много желающих. В первом потоке выпустились 44 человека. Сейчас ведется новый набор. Педагогам сложно найти общий язык с современным обучающим оборудованием. А у нас они узнают, что это не так уж сложно и очень интересно. В финале у нас прошел демонстрационный экзамен. Каждый выпускник провел занятие в присутствии экспертов Ворлдскиллс, а роль ребятишек исполняли студенты-волонтеры. Теперь многие выпускники не просто поверили в себя, но и планируют изменить карьеру.

Лариса Геннадьевна Степанова – учитель химии в старших классах средней школы №1 города Березовский. Свой предмет любит и преподает его 22 года. Но узнав о программе, решила не упускать возможность.

- Очень волновалась. В моем возрасте – и снова за парту. Но в колледже сумели создать для нас такую комфортную, доверительную атмосферу! Все эти компьютеры, программы для создания презентаций раньше для меня были как темный лес, а оказалось – ничего сложного. Неделю мы занимались – с 9 до 16.00, а по вечерам корпели над домашними заданиями. В итоге я провела на демонстрационном экзамене урок с использованием интерактивного оборудования на тему «Дыхание и кровообращение». Освоила и новую форму работы – игровую, все-таки учеников начальной школы надо уметь увлечь.

Марина Николаевна Новоселова – инструктор по физической культуре с 25-летним стажем в детском садике №229 города Кемерова. Она полна энтузиазма попробовать себя в роли воспитателя.

- Время на курсах пролетало незаметно – настолько все было увлекательно, - говорит она. - Стало понятно, почему молодежь так увлекается всеми этими «гаджетами» и почему за ними будущее. Очень понравились новые образовательные программы для дошкольников. На экзамене передо мной стояла задача провести урок выразительного чтения: уложить в 15 минут разбор рассказа , провести интерактивную игру, физкультминутку, и изготовить современный информационный стенд для родителей. Теперь у меня кроме обычного удостоверения есть новый документ об образовании «скиллс-паспорт» — это признанный работодателями страны сертификат.

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К СВЕДЕНИЮ

Желающие пройти переобучение нужно зарегистрироваться на сайте 50plus.worldskills.ru На сайте представлены 122 компетенции. Освоить новую специальность могут те, кому осталось 5 и менее лет до пенсии – в 2019 году это женщины 51-55 лет, мужчины 56-60 лет и те, у кого есть право на досрочную пенсию Программа переобучения людей старшего возраста проходит почти во всех регионах России. Она разработана WorldSkills Russia по заказу Министерством труда.

Обучение - бесплатное.

В Кузбассе предпенсионеры осваивают профессии химика-лаборанта, геодезиста, электромонтера, кондитера, повара, администратора гостиницы и многие другие.

Материал подготовлен в рамках реализации национального проекта «Демография».